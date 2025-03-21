В России выставили на продажу 10-летний Volkswagen Tiguan почти без пробега

Объявление о продаже «Тигуана» на одном из популярных отечественных классифайдов обнаружила «Российская газета». Согласно ПТС, у кроссовера был только один официальный владелец. Он утверждает, что от новой машины его SUV отличается только по формальным признакам. Если верить объявлению, кузов сохранил заводскую окраску, а аварий не было.
Продающийся экземпляр был приобретен у дилера. Отличное состояние этого Volkswagen Tiguan объясняется тем, что его хозяин всю жизнь проработал шофером. Поэтому отношение к машине было соответствующим, как и обслуживание.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в продаже впервые появился подержанный Aurus Komendant.