В России выставили на продажу 10-летний Volkswagen Tiguan почти без пробега

Кроссовер Volkswagen Tiguan первого поколения в кузове, прошедшем рестайлинг, владелец предлагает всем желающим за 2,7 млн рублей. Кроме того, предусмотрен обоснованный торг при осмотре. Сойдя с конвейера в 2015 году, «немец» проехал совсем немного, у него на одометре значится всего 5300 км. Под капотом установлен 150-сильный турбированный мотор TSI объемом 1,4 л. Привод полный, но переключением передач заведует «механика» на шесть ступеней.

Объявление о продаже «Тигуана» на одном из популярных отечественных классифайдов обнаружила «Российская газета». Согласно ПТС, у кроссовера был только один официальный владелец. Он утверждает, что от новой машины его SUV отличается только по формальным признакам. Если верить объявлению, кузов сохранил заводскую окраску, а аварий не было.

Продающийся экземпляр был приобретен у дилера. Отличное состояние этого Volkswagen Tiguan объясняется тем, что его хозяин всю жизнь проработал шофером. Поэтому отношение к машине было соответствующим, как и обслуживание.

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