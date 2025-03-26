Российский рынок люксовых машин с пробегом подрос почти на треть

За февраль текущего года жители нашей страны приобрели на «вторичке» 176 люксовых автомобилей. Оказалось, что аппетиты россиян в этом плане подросли на 32% по сравнению с прошлым годом. Если проводить параллель с январем 2025-го, речь идет о 17-процентной прибавке. Это 133 и 150 машин соответственно. Таким образом сегмент роскошных бэушек демонстрирует рост уже восемь месяцев кряду.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в феврале наши сограждане приобрели на вторичном рынке 73 автомобиля марки Bentley. Это 41% от общего числа покупок в заявленной нише за последний зимний месяц. Rolls-Royce и Maserati смогли урвать по трети рынка. Любители британского бренда купили 34 машины, итальянского — три десятка. На этом россияне решили не останавливаться, в результате новых владельцев нашли 22 подержанных Lamborghini, 11 Ferrari и пять Aston Martin.

Добавим, что топ-5 люксовых моделей по итогам февраля состоит из Bentley Continental GT и Bentayga, Maserati Levante, Lamborghini Urus, а также Rolls-Royce Cullinan.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщил, что на отечественном авторынке сменился лидер премиального сегмента.