Российский рынок люксовых машин с пробегом подрос почти на треть

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в феврале наши сограждане приобрели на вторичном рынке 73 автомобиля марки Bentley. Это 41% от общего числа покупок в заявленной нише за последний зимний месяц. Rolls-Royce и Maserati смогли урвать по трети рынка. Любители британского бренда купили 34 машины, итальянского — три десятка. На этом россияне решили не останавливаться, в результате новых владельцев нашли 22 подержанных Lamborghini, 11 Ferrari и пять Aston Martin.
Добавим, что топ-5 люксовых моделей по итогам февраля состоит из Bentley Continental GT и Bentayga, Maserati Levante, Lamborghini Urus, а также Rolls-Royce Cullinan.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщил, что на отечественном авторынке сменился лидер премиального сегмента.