Жалеть не придется: эксперт рассказал о самых надежных кроссоверах за 1,5 млн руб.

Кроссоверы в России по-прежнему более чем востребованны. Достаточно сказать, что в минувшем году на сегмент пришлось более 70% всех продаж новых авто. Однако в году нынешнем ситуация изменилась: за первые месяцы 2025-го их доля упала до 66,6%. И тому есть объяснение — высокие цены, ведь даже самый продаваемый у нас SUV из относительно бюджетных — Haval Jolion — стоит нынче более 2 млн «деревянных». Поэтому если надобность именно в таких «колесах» все же есть, то стоит обратить внимание на «вторичку», где еще вполне реально взять приличный «паркетник» за 1,5 млн рублей.

Так, автомобильный эксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» порекомендовал автолюбителям обратить внимание на подержанные Renault Duster, Hyundai Creta/Kia Sportage и Geely Coolray, которые не только «укладываются» в те самые полтора «ляма», но и не разорят нового владельца в процессе эксплуатации.

При этом самым свежим из них будет «китаец» 2022 года выпуска. Кроме довольно «юного» возраста, к его достоинствам, по мнению эксперта, можно отнести и все еще актуальный дизайн, и богатое оснащение, и динамические характеристики. Из минусов — жестковатая подвеска, слабая «шумка» и достаточно высокие цены на «кузовщину»

А вот «француз» в рассматриваемой ценовой категории будет выпущен в 2018-2021 годах. Однако даже семилетние экземпляры остаются крепкими и по состоянию кузова, не склонного к коррозии, и по силовым агрегата. Плюс к этому «Дастер» вооружен полным приводом и известен хорошей проходимостью на самом лютом бездорожье. Добавьте сюда ремонтопригодность и доступность запасных частей. Минусы машины — низкий уровень комфорта.

Самые же возрастные в нашем списке — «корейцы». За 1,5 млн руб. на рынке можно найти переднеприводные ТС с АКП выпуска 2016-2019 годов. Правда, подчеркивает г-н Ковалев, их слабое место — 2-литровый двигатель, склонный к задирам уже к 100 000 км пробега. Правда, подчеркивает специалист, «эта проблема хорошо изучена и решаема».