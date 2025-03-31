Российский автопарк постарел за 2 года почти на 5 лет

За прошлый год легковые автомобили в России состарились в среднем на 11,5 лет. Подразумевается и личный транспорт граждан страны, и арендованный. Три года назад тот же показатель был почти на пять лет ниже, составляя 7,1 года. Это показало комплексное наблюдение условий жизни населения, которое проводится раз в два года.

Согласно опубликованному Росстатом исследованию, одновременно снизилась доля семей, владеющих автомобилем. Показатели упали до 49,3%, пару лет назад они были на 0,3% выше. Грузовики, как и раньше, есть у 0,9% домохозяйств. По автобусам и их микроверсиям процент владения стал меньше, сократившись за два года с 0,5 до 0,4%.

Процент «ячеек общества», у которых нет денег на приобретение автомобиля, сполз до 47,4% с прежних 50,1%. Стало меньше и тех, кто при желании способен купить машину как за свои «кровные», так и в долг. Теперь это 9,2% вместо 10,9%.

За названный период в стране стало больше семей, которые предпочитают держать свой транспорт на необорудованных паркингах. Три года назад у дома или во дворе машину оставляли 71,7%, в 2024-м — 74,5%.

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