Эксперт Черноусов рассказал, какие авто с пробегом подешевели в России в 2026-м

С начала 2026 года почти все производители, представленные на российском рынке новых автомобилей официально, переписали свои прайс-листы в большую сторону. А вот на вторичке ситуация иная: машины с пробегом, напротив, за первые три недели подешевели.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадима Черноусова. Он пояснил, что сильнее всего снижение цен ощущается в сегментах «средний» и «выше среднего». Стоимость таких подержанных машин опустилась с начала года примерно на 150-200 тысяч рублей. Притом что прайсы более бюджетных моделей практически не изменились.

Эксперт привел и конкретные примеры. Так, по его словам, на вторичном авторынке стали доступнее такие машины, как Geely Monjaro, Toyota Camry, LiXiang L7 и L9. А вот Geely Coolray стоит примерно столько же, сколько и раньше.

— В начале года на рынке автомобилей с пробегом традиционно низкий сезон, спрос невысок сейчас. Пожалуй, это лучший момент для покупки машины с пробегом. Мы ожидаем, что уже с февраля цены могут начать повышаться в связи с увеличением спроса, — отметил Черноусов.

И добавил, что если в 2026 году в России не будет повышения ключевой ставки и каких-либо «черных лебедей», то стоимость подержанных автомобилей увеличится пропорционально годовой инфляции. Эксперт ожидает, что рост прайсов на вторичном рынке не превысит 8-10%.

— Но есть еще один фактор, который может оказать влияние. Это рынок новых автомобилей. Если там будет дефицит продукции и рост цен, то это обязательно отразится и на рынке автомобилей с пробегом. Если же стоимость будет стабильна или даже немного уменьшаться, дефицита не возникнет, то и в «пробеге» можно ожидать такого же движения вниз в стоимости, — подытожил он.

