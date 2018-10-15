Мотофестиваль «Осенний марафон-2018»: подарок от властей или политическая провокация

Но не так все просто. Страсти начали разгораться на профильных форумах и сайтах еще за несколько дней до мероприятия. Основная тема — «зашквар» или не «зашквар» ехать в колонне с сопровождением ГИБДД и по перекрытым улицам? Ведь у байкеров дух свободы должен быть в приоритете, вроде как. А тут налицо «прогиб», который, скорее всего, не будет засчитан. Более того, и по сей день дискуссия не утихает, а только набирает обороты.

По мнению многих авторитетных людей в мотосообществе, власти лишь кинули кость «мотикам», нагло лицемеря, ибо ездить по суженным рядам стало сложнее, мотоциклы, якобы, начали активно эвакуировать; знаменитый «балкон» на смотровой площадке МГУ хотят закрыть для мотоциклов; ужесточен контроль за «грязными» номерными знаками мотиков; а их владельцам не продают полисы ОСАГО и так далее. Так как же после всего этого суровые клубные байкеры в «цветах» могут записываться на жеребьевку за право красиво прокатиться в большой городской колонне! О боги, остановите Землю, мы сойдем…

Да, нюансы во взаимоотношениях с городом у мотосообщества всегда всегда были, есть и будут, только вот почему то мало кто отмечает, что большинство претензий к властям есть не что иное, как желание банально и безнаказанно нарушать Правила дорожного движения? Вы видели где-нибудь, к примеру, в Германии или Италии, чтобы мотоциклы ездили по тротуарам, пешеходным зонам и парковались, где попало? Да, Россия — не Европа, это понятно, но тогда лучше стоит обсуждать развитие сети мотопарковок в городе. А что, с велодорожками же что-то получилось…