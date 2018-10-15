Мотофестиваль «Осенний марафон-2018»: подарок от властей или политическая провокация

Фото avtovzglyad.ru
В минувшие выходные в Москве прошло грандиозное мероприятие, названное властями города мотофестиваль «Осенний марафон-2018», апогеем которого стал масштабный проезд по центру столицы мотоколонны из нескольких тысяч мотоциклистов. При этом ради байкеров были перекрыты важнейшие улицы и магистрали, а от реальной работы оторваны десятки экипажей ДПС.
Алексей Гусев

Основные активности, с выступлением каскадеров, стант-райдеров, гаишного мотобата и мощным концертом, проходили на Воробьевых горах. Столь мощный перформанс был организован правительством Москвы (Дептрансом, ЦОДД и прочими аффилированными официальными структурами при поддержке дружественных им частных компаний).

Большое шоу с участием известных исполнителей, множество горожан с детьми и воздушными шариками и, конечно же, мотоциклы, мотоциклы, мотоциклы… Тысячи байков всех марок, цветов и моделей, толпы байкеров, радостно встречавших и обнимавших друг друга. Казалось бы, все прекрасно, власти вроде как пытаются идти на какой-то диалог с мотосообществом, сделали для них праздник, ведь только в столице насчитывается свыше 300 000 «двухколесных».

Но не так все просто. Страсти начали разгораться на профильных форумах и сайтах еще за несколько дней до мероприятия. Основная тема — «зашквар» или не «зашквар» ехать в колонне с сопровождением ГИБДД и по перекрытым улицам? Ведь у байкеров дух свободы должен быть в приоритете, вроде как. А тут налицо «прогиб», который, скорее всего, не будет засчитан. Более того, и по сей день дискуссия не утихает, а только набирает обороты.

По мнению многих авторитетных людей в мотосообществе, власти лишь кинули кость «мотикам», нагло лицемеря, ибо ездить по суженным рядам стало сложнее, мотоциклы, якобы, начали активно эвакуировать; знаменитый «балкон» на смотровой площадке МГУ хотят закрыть для мотоциклов; ужесточен контроль за «грязными» номерными знаками мотиков; а их владельцам не продают полисы ОСАГО и так далее. Так как же после всего этого суровые клубные байкеры в «цветах» могут записываться на жеребьевку за право красиво прокатиться в большой городской колонне! О боги, остановите Землю, мы сойдем…

Да, нюансы во взаимоотношениях с городом у мотосообщества всегда всегда были, есть и будут, только вот почему то мало кто отмечает, что большинство претензий к властям есть не что иное, как желание банально и безнаказанно нарушать Правила дорожного движения? Вы видели где-нибудь, к примеру, в Германии или Италии, чтобы мотоциклы ездили по тротуарам, пешеходным зонам и парковались, где попало? Да, Россия — не Европа, это понятно, но тогда лучше стоит обсуждать развитие сети мотопарковок в городе. А что, с велодорожками же что-то получилось…

Споры наверняка будут не утихать еще долго, но один положительный факт налицо — с самого раннего утра субботы я видел мотоциклистов, съезжающихся на проспект Сахарова и выстраивающихся в гигантскую мотоколонну. Организаторы ожидали около 2000 мотоциклов, но их приехало намного больше. Потому что увидиеться, пообщаться, вместе прокатиться и закрыть сезон хотят абсолютно все. И самое важное, что все эти люди прекрасно провели время вместе, а потом уже разъезжались в разные стороны маленькими стайками по 8—10 человек. Уже без всякого сопровождения. Как мы, собственно говоря, и привыкли.

…Хотя автомобилистов немного жаль: заигрывая с мотосообществом, власти почти на целый день сильно затруднили им жизнь, поломали планы, вызвали бурю недовольства. С другой стороны, автовладельцев столичные чиновники гнобят уже который год, так что шоферской братии не привыкать.

байки, мототехника
15 октября 2018
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