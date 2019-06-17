Почему в России взлетели продажи мотоциклов

По сравнению с тем же периодом прошлого года, это на 14,9% больше. Причем автомобили во всех сегментах (и «легковушки», и легкий коммерческий транспорт, и большегрузы) начали терять своих покупателей. Неужели, автомобилисты массово пересаживаются на мотоциклы?

Все дело в том, что во втором квартале — время начала мотосезона — традиционно спрос на эту технику подскакивает. Но, тот факт, что с начала года байки разошлись тиражом в 5524 единицы, что на 42% больше прошлогоднего показателя, все же наводит на мысль, что часть автомобилистов, хоть и на лето, но все-таки отдали свои голоса в пользу мототехники.

Наиболее востребованной на моторынке, по данным агентства «Автостат», остается продукция марки BMW (в мае 365 экземпляров, −11%). Вторую строчку занимает отечественный бренд Racer (296 штук, +78%), собирающий в Барнауле скутеры, мопеды и байки. На третьем месте поселился индийский Bajaj (200 ТС, −2%). Корме того, а ТОП-5 попали Harley-Davidson (196 мотоциклов, −6%) и Honda (162 единицы, +31%), заняв четвертый и пятый пункты соответственно.