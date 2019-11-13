Suzuki представила сразу две новинки мотовседорожников

Изменений как в облике, так и в технической составляющей мотоциклов довольно много. Так, дизайн новой модели стал более современным и одновременно агрессивным, отчасти вдохновленным моделью DR750S 1988 года.

К тому же, V-Strom 2020 модельного года оснащен двигателем объемом 1037 см3 и соответствует экологическому стандарту Евро-5. Кроме этого, байк оборудован электронным управлением двумя дроссельными заслонками, а также системой регулировки работы впускных и выпускных клапанов для оптисального баланса между мощностью и низким расходом топлива.

Концепция линейки V-Strom выражена слоганом «Хозяин приключений».

Система S. I. R. S (Suzuki Intelligent Ride System) позволяет выбирать режимы движения, задействуя электронные системы управления, например SDMS (Suzuki Drive Mode Selector) и трехрежимную систему контроля тяги (Suzuki Traction Control System).