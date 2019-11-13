Suzuki представила сразу две новинки мотовседорожников

Японская компания Suzuki на прошедшем в Милане мотосалоне Eicma-2019 представила обновленные модели своих «вседорожников» — V-Strom 1050 и V-Strom 1050XT. Эти высокие мотоциклы предназначены для любителей активного отдыха и призваны конкурировать с такими мощными конкурентами, как BMW GS, Ducati Multistrada, Yamaha Super Tenere и Honda Africa Twin.

Изменений как в облике, так и в технической составляющей мотоциклов довольно много. Так, дизайн новой модели стал более современным и одновременно агрессивным, отчасти вдохновленным моделью DR750S 1988 года.

К тому же, V-Strom 2020 модельного года оснащен двигателем объемом 1037 см3 и соответствует экологическому стандарту Евро-5. Кроме этого, байк оборудован электронным управлением двумя дроссельными заслонками, а также системой регулировки работы впускных и выпускных клапанов для оптисального баланса между мощностью и низким расходом топлива.

Концепция линейки V-Strom выражена слоганом «Хозяин приключений».

Система S. I. R. S (Suzuki Intelligent Ride System) позволяет выбирать режимы движения, задействуя электронные системы управления, например SDMS (Suzuki Drive Mode Selector) и трехрежимную систему контроля тяги (Suzuki Traction Control System).

Модель V-Strom 1050XT обладает дополнительными полезными функциями, вроде круиз-контроля, системой удержания на подъеме или при спуске, системой управления торможением. В стандартную комплектацию версии ХТ также включены LED-поворотники, регулировка сиденья по высоте и розетка на 12В.

Для самых ярых фанатов модели готовится к выпуску специальная лимитированная версия V-Strom 1050XT Heritage Edition, цветовой схемой напоминающая историческую модель DR-Z Dakar Rally.

Все новые мотоциклы линейки V-Strom будут собираться в Японии на заводе Хамаматсу, и поступят в салоны официальных дилеров в начале 2020 года.

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13 ноября 2019
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