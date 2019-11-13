Suzuki представила сразу две новинки мотовседорожников

Изменений как в облике, так и в технической составляющей мотоциклов довольно много. Так, дизайн новой модели стал более современным и одновременно агрессивным, отчасти вдохновленным моделью DR750S 1988 года.
К тому же, V-Strom 2020 модельного года оснащен двигателем объемом 1037 см3 и соответствует экологическому стандарту Евро-5. Кроме этого, байк оборудован электронным управлением двумя дроссельными заслонками, а также системой регулировки работы впускных и выпускных клапанов для оптисального баланса между мощностью и низким расходом топлива.
Концепция линейки V-Strom выражена слоганом «Хозяин приключений».
Система S. I. R. S (Suzuki Intelligent Ride System) позволяет выбирать режимы движения, задействуя электронные системы управления, например SDMS (Suzuki Drive Mode Selector) и трехрежимную систему контроля тяги (Suzuki Traction Control System).
Модель V-Strom 1050XT обладает дополнительными полезными функциями, вроде круиз-контроля, системой удержания на подъеме или при спуске, системой управления торможением. В стандартную комплектацию версии ХТ также включены LED-поворотники, регулировка сиденья по высоте и розетка на 12В.
Для самых ярых фанатов модели готовится к выпуску специальная лимитированная версия V-Strom 1050XT Heritage Edition, цветовой схемой напоминающая историческую модель DR-Z Dakar Rally.
Все новые мотоциклы линейки V-Strom будут собираться в Японии на заводе Хамаматсу, и поступят в салоны официальных дилеров в начале 2020 года.