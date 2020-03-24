Почти 80% мотоциклов в России — старше двадцати лет

Эту настораживающую цифру привело в своем исследовании агентство «Автостат». А настораживающую потому, что любое пожилое транспортное средство может отказать в любой момент, преподнеся неприятный сюрприз не только своему владельцу, но и соседям по трафику. Между тем, в абсолютных цифрах ситуация выглядет еще непригляднее: из 2 384 700 зарегистрированных в стране мотоциклов более 1 393 600 штук — старше тридцати лет, а возраст еще 665 600 штук перевалил за двадцатилетнюю отметку. Иначе говоря, 76,3% всех байков — почтенные «старички» со всеми свойственными старческими «болезнями». Да к тому же больше половины из них — советского (ИЖ, «Урал», ЗиД, «Минск», «Тула», «Днепр» и примкнувшая к ним чешская Jawa) — производства. Относительно «свежих» — до пяти лет включительно — «моциков» у нас совсем мало — 41 000.

Одним словом, на дороге от двухколесных всадников (которые часто — без головы) надо держаться подальше. И особенно жителям Краснодарского Приморского края, а так же Башкортостана, Саратовской области и Москвы — в этих пяти регионах мотоциклов больше всего.

К слову сказать, автопарк страны гораздо моложе, хотя тоже не первой свежести: его средний возраст составляет 12 лет.