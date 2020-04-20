Bridgestone открывает в России продажу мотошин

Быка за рога японцы решили взять конкретно и вывалили на гора сразу 9 линеек мотошин в категориях «спорт», «туринг», «эндуро», «трек», «кросс», «скутер» и «кастом» — без малого 60 моделей. Российским мотоциклистам станут доступны сразу несколько новинок, в частности Battlax Hypersport S22, Battlax Sport Touring T31, Battlax Adventure A41.
Первая модель создана специально для спортивных мотоциклов. Особенность данной шины в том, что жесткая резиновая смесь удачно сочетается с более мягкой смесью в «плечевой» части покрышки, подобная технология обеспечивает оптимальный баланс между сцеплением с дорожным полотном и легкостью в прохождении поворотов. К тому же, инженеры усовершенствовали рисунок протектора и глубину и наклон канавок для отвода воды, что улучшило цепкость и управляемость спортбайков. Плюс ко всему, новинка обладает отличной износостойкостью.
Battlax Sport Touring T31 — флагман линейки Bridgestone для туринговых мотоциклов. Эта модель шины позволяет проходить повороты при больших углах наклона даже на мокром покрытии, благодаря использованию специальной резиновой смеси 3LC в сочетании со структурой Cap&Base, а также с добавлением диоксида кремния в составе полимера для передней шины. А инновационные технологии Silica Rich обеспечивают превосходные характеристики на мокром асфальте.
Мотоциклы класса Эндуро, как правило, эксплуатируются в различных всепогодных условиях, а потому и требования к покрышкам модели Battlax Adventure A41 особо жесткие. Акцент передней шины сделан на отвод воды и баланс между деформацией и жесткостью блоков протектора, в то время как для задней шины основное внимание уделяется отводу воды с учетом стабильности на высоких скоростях. Плюс, улучшенное распределение давления в пятне контакта при езде по прямой и на поворотах.