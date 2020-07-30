Фабио Куартараро одержал еще одну победу в гонках MotoGP

Фото: Michelin
Второй этап MotoGP принимала испанская трасса в Хересе. Во время гонки, которая проходила здесь неделю назад, был собран большой объем данных, и выбор шин оказался почти таким же, как и на Гран-при Испании.

На этот раз все пилоты остановились на сочетании жесткого слика спереди и мягкого слика сзади, и только Алекс Ринс (Suzuki Ecstar) предпочел вариант с мягкими сликами и сзади, и спереди.

Стартовавший с поул-позиции Куартараро быстро покинул стартовую решетку, вошел в первый поворот лидером и сохранил эту позицию до конца первого круга.

Затем, использовав эффективно хорошее сцепление и динамические характеристики мягкого заднего слика и устойчивость при торможении жесткой передней шины, он показал два быстрых круга подряд, чтобы оторваться от пелотона.

В ходе гонки продолжительностью в 25 кругов он лишь увеличивал свое преимущество и пересек финишную черту первым, одержав вторую победу во второй гонке сезона. Этот триумф также укрепил его позиции в борьбе за звание лучшего независимого пилота MotoGP и упрочил место на вершине общего зачета.

За оставшиеся места на подиуме развернулась захватывающая борьба, в которой участвовало несколько пилотов: вторым финишировал Виньялес, а третье место занял Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP). Таким образом, на подиум поднялись только гонщики, выступавшие на мотоциклах Yamaha.

Фото: Michelin

Стоит отметить, что гонка проходила под ярким солнцем, температура воздуха достигала +36 °C, а трасса нагревалась до +59 °C — это самая высокая температура дорожного покрытия за все время участия команды Мишлен в гонках с 2016 года (именно тогда состоялось ее возвращение в серию MotoGP). При такой высокой температуре сцепление с трассой всегда становится проблемой, однако, шины MICHELIN Power Slick отлично справились с поставленной задачей.

Благодаря им гонка оказалась еще более быстрой, чем на прошлой неделе, и Куартараро смог дополнительно улучшить рекорд круга, установленный здесь в предыдущее воскресенье. Еще один рекорд круга был зафиксирован во время более «прохладной» третьей сессии свободных заездов при температуре +33 °C, когда Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) показал результат в 1 мин 36,584 с, превзойдя рекорд Куартараро, установленный на первом этапе.

Теперь команда Мишлен и участники чемпионата MotoGP отправятся в чешский город Брно, где в воскресенье, 9 августа, состоится следующий этап текущего сезона. Он будет первым в группе, состоящей из трех гонок, а затем чемпионат переедет в австрийский Шпильберг, где пройдут две гонки подряд.

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30 июля 2020
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