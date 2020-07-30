Фабио Куартараро одержал еще одну победу в гонках MotoGP

На этот раз все пилоты остановились на сочетании жесткого слика спереди и мягкого слика сзади, и только Алекс Ринс (Suzuki Ecstar) предпочел вариант с мягкими сликами и сзади, и спереди.

Стартовавший с поул-позиции Куартараро быстро покинул стартовую решетку, вошел в первый поворот лидером и сохранил эту позицию до конца первого круга.

Затем, использовав эффективно хорошее сцепление и динамические характеристики мягкого заднего слика и устойчивость при торможении жесткой передней шины, он показал два быстрых круга подряд, чтобы оторваться от пелотона.

В ходе гонки продолжительностью в 25 кругов он лишь увеличивал свое преимущество и пересек финишную черту первым, одержав вторую победу во второй гонке сезона. Этот триумф также укрепил его позиции в борьбе за звание лучшего независимого пилота MotoGP и упрочил место на вершине общего зачета.

За оставшиеся места на подиуме развернулась захватывающая борьба, в которой участвовало несколько пилотов: вторым финишировал Виньялес, а третье место занял Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP). Таким образом, на подиум поднялись только гонщики, выступавшие на мотоциклах Yamaha.