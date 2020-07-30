Фабио Куартараро одержал еще одну победу в гонках MotoGP

На этот раз все пилоты остановились на сочетании жесткого слика спереди и мягкого слика сзади, и только Алекс Ринс (Suzuki Ecstar) предпочел вариант с мягкими сликами и сзади, и спереди.
Стартовавший с поул-позиции Куартараро быстро покинул стартовую решетку, вошел в первый поворот лидером и сохранил эту позицию до конца первого круга.
Затем, использовав эффективно хорошее сцепление и динамические характеристики мягкого заднего слика и устойчивость при торможении жесткой передней шины, он показал два быстрых круга подряд, чтобы оторваться от пелотона.
В ходе гонки продолжительностью в 25 кругов он лишь увеличивал свое преимущество и пересек финишную черту первым, одержав вторую победу во второй гонке сезона. Этот триумф также укрепил его позиции в борьбе за звание лучшего независимого пилота MotoGP и упрочил место на вершине общего зачета.
За оставшиеся места на подиуме развернулась захватывающая борьба, в которой участвовало несколько пилотов: вторым финишировал Виньялес, а третье место занял Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP). Таким образом, на подиум поднялись только гонщики, выступавшие на мотоциклах Yamaha.
Стоит отметить, что гонка проходила под ярким солнцем, температура воздуха достигала +36 °C, а трасса нагревалась до +59 °C — это самая высокая температура дорожного покрытия за все время участия команды Мишлен в гонках с 2016 года (именно тогда состоялось ее возвращение в серию MotoGP). При такой высокой температуре сцепление с трассой всегда становится проблемой, однако, шины MICHELIN Power Slick отлично справились с поставленной задачей.
Благодаря им гонка оказалась еще более быстрой, чем на прошлой неделе, и Куартараро смог дополнительно улучшить рекорд круга, установленный здесь в предыдущее воскресенье. Еще один рекорд круга был зафиксирован во время более «прохладной» третьей сессии свободных заездов при температуре +33 °C, когда Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) показал результат в 1 мин 36,584 с, превзойдя рекорд Куартараро, установленный на первом этапе.
Теперь команда Мишлен и участники чемпионата MotoGP отправятся в чешский город Брно, где в воскресенье, 9 августа, состоится следующий этап текущего сезона. Он будет первым в группе, состоящей из трех гонок, а затем чемпионат переедет в австрийский Шпильберг, где пройдут две гонки подряд.