3 незаменимых аксессуара для авто, которые нужно поставить летом, чтобы избежать проблем зимой

Подобрать сегодня аксессуар можно на любой автомобиль. Одни из них улучшают внешний вид, другие — повышают мощность, проходимость или комфорт. Но есть и те, в чьи функции входит защита машины от агрессивной среды и негативных последствий передвижения в сырую погоду. Портал «АвтоВзгляд» отобрал три незаменимых «полезности» для «железного коня» и его всадника.
Все автопроизводители в один голос рапортуют нам о достижениях в аэродинамике и снижении коэффициента лобового сопротивления в производимой ими продукции. Однако все эти бахвальства рушатся, наткнувшись на острый риф под названием российский климат. Именно в сложных климатических условиях в автомобилях любой ценовой категории начинают вылезать огрехи и просчеты инженеров. Например, стекающая с лобового стекла на боковые окна вода и грязь.
Порой, ручьи мутной жижи расползаются по стеклам так, что к концу дня очень сложно что-либо рассмотреть в зеркалах заднего вида. И даже частая протирка не спасает. Виной тому, конечно же, не аэродинамика (хотя отчасти и она тоже), а слишком маленький бортик на стойках, удерживающих лобовое стекло. Вот и получается какая-то однобокость — с одной стороны нам рассказывают о достижениях, а с другой — умалчивают о последствиях их внедрения.
ЧУДО-ДЕФЛЕКТОРЫ
Однако отечественного автомобилиста голыми руками не возьмешь. Он, как одна из двух лягушек, что упали в сливки — барахтается до последнего, пока не взобьет масло. А помогают ему производители автоаксессуаров, которые и предложили решение — дефлекторы на боковые окна и водоотводы на передние стойки. Благодаря первым даже в дождь можно ездить с приоткрытыми окнами. Да и поток воды с лобового стекла не так обильно попадает на боковые окна. А водоотводы, благодаря набегающим потокам воздуха, попросту перенаправляют грязную жижу вверх — в область крыши. Удобно, комфортно, а главное, безопасно.
ЗАЩИТНАЯ СЕТКА РАДИАТОРА
При покупке автомобиля менеджеры салонов предлагают установить целый ряд дополнительных опций. Но погодите отказываться. Среди них есть по-настоящему полезные. Например, та же сеточка, которая устанавливается под радиаторную решетку и защищает сам радиатор. Если без дураков, то вещь действительно необходимая. А цена ее установки не сопоставима с потерями на ремонт радиатора, а то и вовсе его замену. Не хотите платить дилеру и любите сами копаться в машине? Значит, установите сетку сами. Благо это не сложно и раза в четыре дешевле, чем если бы это сделал за вас мастер дилерского центра.
Все дело в том, что зимой из-за перепада температур асфальт разрушается стремительнейшим образом, плюс на дорогу высыпают тонны реагентов и мраморной крошки. И все это летит из-под колес впередиидущего автомобиля прямиком в подкапотное пространство вашей машины.
Если у дилера есть специальные зимние заглушки на решетку радиатора, то вместо сетки можно приобрести и их. Во-первых, это также сохранит ваш радиатор целым. Во-вторых, двигатель будет меньше выхолаживаться и быстрее прогреваться — а это уже экономия не только времени, но и топлива.
КРЫШКА ДЛЯ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА
Камера заднего вида — очень полезная опция. Однако ее функциональность сильно снижается поздней осенью, зимой и ранней весной. Камеру закидывает грязью так быстро, что уже через несколько десятков метров в нее не будет ничего видно. И если вы не сильно доверяете датчикам парковки, отсутствие визуального контакта с препятствием может стать серьезной проблемой. Бегать с тряпкой и протирать камеру — вариант не из лучших. И некоторые производители учли этот момент, внедрив в свои автомобили омыватель всевидящего ока. У других камера прячется в недрах багажника. Но что делать тем, у кого нет ни того, ни другого?
Решение довольно простое — установить автоматическую крышку камеры. Простое оно от того, что такую защиту может установить водитель, не особо разбирающийся в автомобиле. Как правило, к автокрышке прилагается подробная инструкция. Причем аксессуар необходимо подобрать по модели автомобиля — система крепления, в зависимости от модели и производителя, может отличаться. А далее она будет открываться, как только водитель включит заднюю передачу, как на премиальный Mercedes-Benz.
Подобная подготовка автомобиля к зиме обойдется примерно в сумму чуть более 10 000 рублей. Но стоит ли считаться, когда на кону ваша безопасность.