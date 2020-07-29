3 незаменимых аксессуара для авто, которые нужно поставить летом, чтобы избежать проблем зимой

Подобрать сегодня аксессуар можно на любой автомобиль. Одни из них улучшают внешний вид, другие — повышают мощность, проходимость или комфорт. Но есть и те, в чьи функции входит защита машины от агрессивной среды и негативных последствий передвижения в сырую погоду. Портал «АвтоВзгляд» отобрал три незаменимых «полезности» для «железного коня» и его всадника.

Все автопроизводители в один голос рапортуют нам о достижениях в аэродинамике и снижении коэффициента лобового сопротивления в производимой ими продукции. Однако все эти бахвальства рушатся, наткнувшись на острый риф под названием российский климат. Именно в сложных климатических условиях в автомобилях любой ценовой категории начинают вылезать огрехи и просчеты инженеров. Например, стекающая с лобового стекла на боковые окна вода и грязь.

Порой, ручьи мутной жижи расползаются по стеклам так, что к концу дня очень сложно что-либо рассмотреть в зеркалах заднего вида. И даже частая протирка не спасает. Виной тому, конечно же, не аэродинамика (хотя отчасти и она тоже), а слишком маленький бортик на стойках, удерживающих лобовое стекло. Вот и получается какая-то однобокость — с одной стороны нам рассказывают о достижениях, а с другой — умалчивают о последствиях их внедрения.