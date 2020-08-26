Как на самом деле проезжают на авто российско-белорусскую границу, чтобы дешево улететь в Турцию

Отели на черноморском побережье по разным данным загружены на 70—90%, а по отзывам отдыхающих — на все 100%! Рестораны и кафе забиты людьми, улицы прибрежных городов — «пробками». Да что там говорить, если на пляжах яблоку негде упасть. Такая вот борьба с коронавирусом. И открытое под занавес сезона авиасообщение с Турцией ситуацию не изменило. Еще бы: много ли найдется желающих за пару недель отдать почти 500 000 рублей за Family Room, да еще и в какой-нибудь Алании? Отнюдь.

Поэтому страдаем и мы, и турки, сосущие лапу из-за хилого наплыва отдыхающих преимущественно из Украины и Белоруссии. Правда, те же белорусы летают в Турцию гораздо дешевле, и россияне легко могут воспользоваться услугами местных туроператоров. Да только как попасть в бастующую республику, если границу наши власти закрыли на замок? Впрочем, «объехать» таможню можно. Главное — захотеть.