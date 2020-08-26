Как на самом деле проезжают на авто российско-белорусскую границу, чтобы дешево улететь в Турцию

Отели на черноморском побережье по разным данным загружены на 70—90%, а по отзывам отдыхающих — на все 100%! Рестораны и кафе забиты людьми, улицы прибрежных городов — «пробками». Да что там говорить, если на пляжах яблоку негде упасть. Такая вот борьба с коронавирусом. И открытое под занавес сезона авиасообщение с Турцией ситуацию не изменило. Еще бы: много ли найдется желающих за пару недель отдать почти 500 000 рублей за Family Room, да еще и в какой-нибудь Алании? Отнюдь.
Поэтому страдаем и мы, и турки, сосущие лапу из-за хилого наплыва отдыхающих преимущественно из Украины и Белоруссии. Правда, те же белорусы летают в Турцию гораздо дешевле, и россияне легко могут воспользоваться услугами местных туроператоров. Да только как попасть в бастующую республику, если границу наши власти закрыли на замок? Впрочем, «объехать» таможню можно. Главное — захотеть.
Согласно распоряжению премьер-министра Мишустина, выезжать за границу россияне имеют полное право, но только по веским основаниям. Например, в командировку, на учебу или лечение. Разумеется, учиться или работать поголовно всю семью в «Забугорье» отправить не получится. А вот посетить санаторно-оздоровительное учреждение — еще как. Поэтому хитроумные россияне стали массово бронировать на пару-тройку дней дешевые белорусские санатории и, демонстрируя пограничникам лицензию, приглашение и документ, подтверждающий бронь, спокойненько выезжали из страны.
Вскоре наши власти просекли, что вместе с путешественниками уезжают из России и деньги, а потому быстренько ужесточили контроль на пропускных пунктах. Отныне брони, подтверждающей двухдневное пребывание в лечебном центре, для беспрепятственного проезда может оказаться недостаточно. Белорусы ведь пока еще не научились исцелять людей за пару дней, не так ли? Вот и таможенники в этом уверены. К тому же, в качестве дополнительных доказательств, пограничники имеют право потребовать счет, подтверждающий оплату санатория. А вместе с тем и санаторную карту. В противном случае, вас не подпустят даже к окошку паспортного контроля.
Ваш покорный слуга за два потраченных часа прохождения таможни насчитал с десяток автомобилей, которые по мановению волшебной полосатой палочки развернулись в сторону Москвы. А сколько, как вы думаете, машин прошло за эти самые два часа? Четыре! И то — одна из них — моя — была с российскими номерами, а остальные три — с европейскими. Как оказалось, это некогда эмигрировавшие наши же соотечественники возвращаются домой. Все сведения «откуда-куда-зачем» с адресами и телефонами, а также данные с оригиналов паспортов и свидетельств о рождении детей неспешные пограничники фиксируют в базе. Если возникнет хоть малейшее сомнение — разворачивают.
Кстати, прознав, что россияне спят и видят, как прорваться к Батьке, белорусы быстренько наладили сервис по продаже документов для свободного пересечения границы. Чаще всего — «липовых». Цена вопроса — от 10 000 рублей. В интернетах полно примеров, когда на один и тот же санаторий «бизнесмены» присылают разные и пригласительные, и документы, подтверждающие лицензию. Разумеется, об оплаченном счете придется подумать самостоятельно. Подобные эксперименты в ходе прохождения таможни могут и вовсе обернуться задержанием.
Куда более продвинутые местные ребята научились провозить в Белоруссию людей из России вообще без всяких проверок и документов. Причем даже без паспортов! Правда, стоит такая услуга много дороже — 600 евро с человека. Не брезгуют подработать и продавцы «Зеленых карт», предлагающие страховки за треть цены, но без внесения в базу. В общем, бурлит бизнес вокруг ограничений, созданных то ли наживы ради, то ли борьбы с коронавирусом для.
Белорусская таможня поражает своим отсутствием, как на въезде, так и на выезде. Не обманул Батька: ворота открыты — проезжай, кто хочет! Никаких а-ля карантинных, оградительных мер не предусмотрено. При этом больные коронавирусом белоруссы штабелями на обочины не падают. Падают от жары россияне, изнемогающие в «пробке» на границе по возвращению домой. Складывается впечатление, что наши пограничники намеренно затягивают время на паспортном контроле: буквально одним пальчиком вносят данные в компьютер. Но это еще не все!
Куда больше автопутешественники потеряют в очереди к врачу: посетить будку с медиками — обязательное условие. Нет, бесплатный тест на коронавирус вам тут не предложат, а вот после измерения температуры отметочку для Роспотребнадзора поставят. А заодно и передадут личные данные «куда следует»: вернулись домой — извольте на 21 день в самоизоляцию. Ведь штрафы за ее нарушение никто не отменял!