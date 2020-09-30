Фабио Куартараро выиграл Гран-при Испании: в MotoGP сменился лидер

Как правило, Гран-при Испании проходит в июне, но в этом году из-за пандемии коронавируса Монмело принял гонку лишь в сентябре, что создало дополнительные сложности для пилотов. Асфальт прогрелся всего до 20°C, а потому гонщики отдали предпочтение мягкой задней шине, а многие — и мягкой передней.

Резина Michelin Power Slick, надо сказать, с непростой задачей справилась — по крайней мере, пилоты ей остались довольны.

— На первом этапе я превосходно чувствовал шины, но с середины гонки пришлось стать осторожнее, потому что ближе к финишу мы ожидали снижение их характеристик. Прекрасно, что выбрали мягкие шины и для переднего, и для заднего колеса. Так поступили почти все гонщики. Я хорошо понимал работу шин, в том числе и в квалификации, хотя, может быть, не так хорошо, как Морбиделли. Но важнее всего то, что нам удалось заработать 25 очков, — отметил Фабио Куартараро.

Добавим, что следующий этап MotoGP состоится 11 октября в Ле-Мане.