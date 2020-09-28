«Формула-1» проехалась в России по масочному режиму

Сразу стоит сказать, что «российская» F1 стала вторым в этом сезоне этапом со зрителями на трибунах. Хотя можно считать, что и первым — ведь в Муджелло (Гран-при Тосканы) пускали не больше 3000 посетителей в день, в то время как в Сочи — 30 000.

Разумеется, организаторы пытались принимать всевозможные «антиковидные» меры — измеряли на входе температуру зрителям, заставляли всех носить маски (в тридцатиградусную жару!), а тем немногим счастливчикам, что находились в паддоках (гоночные команды, иностранные СМИ), еще и ежедневно делали тесты. Почему пытались? Как минимум потому, что масочный режим публикой упорно саботировался.

Если опустить момент с «ковидом», то в целом организация была на высоте. На входе толп не наблюдалось, в парке дежурили целые армии волонтеров, готовых ответить на любые вопросы гостей, огромная территория давала простор и на «погулять», и на «перекусить», и на «развлечься». Причем эта «вторичная» история, кажется, привлекала посетителей гораздо больше, чем сами гонки.