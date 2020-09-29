Какие зимние шины обеспечат полный контроль над автомобилем?

Зимняя дорога требует от водителя особых навыков вождения. И без надежного сцепления шин с дорогой получить полный контроль над машиной нелегко даже асам, не то, что рядовым автолюбителям. Какие же шины дадут такую уверенность, шипованные или «липучки»? Практика показывает, что на льду, особенно мокром, в оттепель, шипы работают лучше. С другой стороны, в глубоком рыхлом снегу, а также на чистом асфальте важен рисунок протектора, и здесь выбор за фрикционными шинами («липучками»). Жителям мегаполисов, дороги которых зимой содержатся в образцовом порядке, и автовладельцам из южных регионов России, где зимы не балуют морозами и снегопадами, предпочтение следует отдать «липучкам». Если же вы часто выезжаете за город или живете в провинции, где нередко только выезд из двора превращается в самый настоящий квест, то ваш выбор — шипованные шины.
У Компании Мишлен к зимнему сезону есть в линейке оба варианта: и нешипованная MICHELIN X-Ice Snow и шипованная MICHELIN X-Ice North 4, которые, к слову, изготавливаются на российском заводе Мишлен в Давыдово. Создавая эти шины, конструкторы применили оригинальные решения, отлично зарекомендовавшие себя в экстремальных условиях автоспорта, в частности, гонках WRC. Благодаря тому, что удалось разместить по 22 линии шипов в продольном и поперечном сечениях, шина MICHELIN X-Ice North 4 обладает рекордным количеством шипов. Скажем, в типоразмере 205/55/16 их аж 250 шт. Сами шипы разработаны с использованием элементов, используемых в шипах для раллийных гонок. Этим задаются высокие сцепные свойства шин на льду, например, при объезде на высокой скорости внезапно возникшего препятствия, когда происходит занос оси. В городе таким препятствием может стать перебегающий в неположенном месте дорогу человек, а за городом кабан или лось. Шипы вцепятся в лед мертвой хваткой, обеспечивая максимальное сцепление шин с дорогой. По данным независимых тестов MICHELIN X-Ice North 4 обошла конкурентов в дисциплине «торможение на льду» с преимуществом в несколько метров! При грамотной эксплуатации перед очередным сезоном проводить доошиповку не придется, посадка шипов очень прочная.
Приверженцам фрикционных шин можно рекомендовать MICHELIN X-Ice Snow. Ее свойства задают новые резиновые смеси и особый, направленный «V» — образный рисунок протектора с водоотводными каналами увеличенной ширины и особой формой блоков. За сцепление отвечают специальные 3D ламели, которые с одной стороны дают множество кромок зацепления, а с другой смыкаются в пятне контакта, не допуская снижения жесткости блока, что важно для обеспечения четкой управляемости машины при маневрировании. Сцепление шин улучшают и микронеровности (читай микрозацепы), образуемые добавленными в резиновую смесь частичками особого полимера. В то время как микровыступы зацепляются за поверхность, микровпадины обеспечивают дополнительный отвод воды из пятна контакта. Такие решения позволили добиться эффекта «прилипания» шины к поверхности. Не случайно фрикционные шины называют «липучками».
Как показали независимые испытания, шины MICHELIN X-Ice Snow сохраняют высокий уровень потребительских характеристик на протяжении всего срока эксплуатации. Так как новинка обладает отличными показателями в области ходимости, потребность в замене шин возникает значительно реже. Поэтому инвестируя в современный продукт, вы получаете и высокотехнологичный продукт, и существенную экономию, особенно когда речь идет о шинах большого диаметра для седанов бизнес класса и «паркетников».
Кстати, часть затраченных покупку шин средств (до 4000 ₽) можно вернуть на топливную карту при участии в акции «Заправься с шинами MICHELIN».
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