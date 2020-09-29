Какие зимние шины обеспечат полный контроль над автомобилем?

Как показали независимые испытания, шины MICHELIN X-Ice Snow сохраняют высокий уровень потребительских характеристик на протяжении всего срока эксплуатации. Так как новинка обладает отличными показателями в области ходимости, потребность в замене шин возникает значительно реже. Поэтому инвестируя в современный продукт, вы получаете и высокотехнологичный продукт, и существенную экономию, особенно когда речь идет о шинах большого диаметра для седанов бизнес класса и «паркетников».

Кстати, часть затраченных покупку шин средств (до 4000 ₽) можно вернуть на топливную карту при участии в акции «Заправься с шинами MICHELIN».

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