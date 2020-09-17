Suzuki представила концепт будущего Jimny

Фото: Suzuki
В рамках масштабного дизайнерского конкурса родился концепт Suzuki U: man — будущий Suzuki Jimny с полным приводом и гибридной силовой установкой. Трудно поверить, но разработка — дело рук студентов Европейского института дизайна в Турине. Внедорожник, надо признать, получился весьма любопытным.

Новинке достались угловатый внешний вид, единая с задним стеклом панорамная крыша, камеры вместо боковых зеркал, широченная центральная стойка и безрамочные стекла.

Согласитесь: с первого взгляда может показаться, что это внедорожник-кабриолет.

  • Фото: Suzuki
  • Фото: Suzuki

Интерьер не менее футуристичен и притягателен. На верхней кромке двухъярусной передней панели разместились три дисплея, руль подрезан в нижней его части, а центральная консоль ограничена площадкой для беспроводной зарядки мобильных устройств. Аскетично, но технологично!

В «Сузуки» рассматривают возможность сделать из Jimny следующего поколения полностью электрический внедорожник. Но вот каким, а главное — когда он окажется в серии, остается только догадываться.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, внедорожник, прототипы, технология, концепты
17 сентября 2020
581