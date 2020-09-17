Suzuki представила концепт будущего Jimny

Интерьер не менее футуристичен и притягателен. На верхней кромке двухъярусной передней панели разместились три дисплея, руль подрезан в нижней его части, а центральная консоль ограничена площадкой для беспроводной зарядки мобильных устройств. Аскетично, но технологично!

В «Сузуки» рассматривают возможность сделать из Jimny следующего поколения полностью электрический внедорожник. Но вот каким, а главное — когда он окажется в серии, остается только догадываться.