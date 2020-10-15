Девятый этап MotoGP выиграл Данило Петруччи

Еще одно важное событие — завершение очередного сезона серии MotoE, чемпионом которой стал Джорди Торрес. Гонщики на мотоциклах Energica Ego Corsa впервые провели полностью дождевую сессию, что потребовало использования шин Michelin Power Rain. После старта гонки, состоявшей из семи кругов, в лидеры сразу же вышел Маттео Феррари, гонщик команды TRENTINO Gresini MotoE, но из-за падения другого участника борьбу прервали, а гонку сократили до пяти кругов.

После рестарта первым вновь стартовал Феррари, но упав, был вынужден сойти с дистанции. Лидирующая позиция перешла Торресу. Испанец спокойно и уверенно контролировал ход гонки, в итоге одержав свою первую победу и переместившись на первую строку протокола кубка.

Во второй гонке с поул-позиции стартовал Торрес. Однако чуть лучше гонку начал Туули. Неотрывно за ним следовал ди Мельо, и они, не раз сменяя друг друга на протяжении семи кругов, порадовали болельщиков одной из самых захватывающих схваток сезона.

В итоге победа досталась Туули, а ди Мельо финишировал вторым. Третьим стал австралиец Джош Хук из команды OCTO Pramac MotoE. Торрес пересек финишную черту шестым, но… заработанных очков хватило ему, чтобы стать чемпионом FIM Enel MotoE World Cup!