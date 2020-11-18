Тринадцатый этап чемпионата MotoGP остался за Франком Морбиделли

Мы уже рассказывали, что седьмым по итогам испанской гонки оказался Джоан Мир из Suzuki Ecstar: пилоту такого результата было достаточно, чтобы набрать 171 балл и, таким образом досрочно оформить победу по итогам сезона. Напарник Мира, Алекс Ринс, закончил гонку четвертым, благодаря чему команда набрала 309 очков. Это, в свою очередь, позволило заполучить командный титул.

А вот триумфатором заезда стал Франк Морбиделли, который сохранял лидерство на протяжении практически всей гонки. При этом Джек Миллер, совершивший эффектный рывок на старте, не смог опередить итальянца, финишировав вторым. Третье место снова занял Пол Эспаргаро на мотоцикле KTM.

Несмотря на то, что чемпионский титул оказался разыгран досрочно, дальше команда Michelin и серия MotoGP отправятся в Португалию, где 22 ноября пройдут финальные старты растянувшегося до глубокой осени спортивного сезона.