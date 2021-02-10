Сквозь пространство на «сапсане»: Suzuki выкатила новый Hayabusa

Этот сверхбыстрый мотоцикл класса супер-спорт, название которого переводится с японского как «сапсан» (самая быстрая птица отряда соколиных на планете), не обновлялся уже 13 лет, а сама модель выпускается уже более двух десятилетий. Спортбайк получил новый дизайн, аэродинамику и улучшил свои ходовые качества, по прежнему придерживаясь концепции Ultimate Sport.

Suzuki Hayabusa хорошо узнаваем — у него довольно острые грани и рельефные поверхности, словно мускулы. Как правило, этот мотоцикл имеет двухцветный окрас, а габаритные огни встроены в поворотники и размещены на внешних краях воздухозаборников. Но самое главное — пламенное сердце, 4-цилиндровый двигатель объемом 1340 см3 с электронной дроссельной заслонкой и доработанным впуском и выпуском.

За безопасность отвечает система S. I. R. S (Suzuki Intelligent Ride), помогающая райдеру выбрать настройки режима мощности, контроля тяги, контроля торможения и пр. Также присутствует и активный ограничитель скорости, который можно настраивать в зависимости от предпочтений или навыков пилота, таким образом можно относительно спокойно передвигаться по городу, путешествовать по трассам или участвовать в гонках.

Примечательно, что сперва продажи новинки стартуют в Европе, а уже следом «подключатся» остальные рынки, включая США и саму родину «сапсана» — Японию.