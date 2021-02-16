Первое знакомство с обновленной Honda Gold Wing Tour для России

Фото производителя
Компания Honda старается держать руку на пульсе и не отставать от конкурентов. Вот и к сезону 2021 года японцы сразу зашли с козырей, представив свежую флагманскую модель — туринговый мотоцикл Honda Gold Wing Tour, довольно популярный, в том числе и в нашей стране.

Если кто запамятовал, данная модель выпускается аж с 1975 года, за эти десятилетия мотоцикл получил множество инноваций и видоизменений. Если в 2018 году кардинально поменялся экстерьер, уменьшился вес, появилась 7-ступенчатая трансмиссия DCT с двумя сцеплениями, то в год 21-й «голда» въезжает с обновленной подвеской, улучшенной управляемостью на низких скоростях, новыми противотуманными фарами и увеличенными ручками пассажирского сиденья. Из самых последних нововведений — новая аудиосистема, улучшенный комфорт и увеличенный объем для багажа.

В современной версии Gold Wing позиция пилота смещена чуть вперед, это дало возможность сделать алюминиевую раму более компактной. Также переднее колесо встало в более вертикальную «стойку», что обеспечило более четкую работу подвески. Ну а подвеска на таком мотоцикле, ясное дело, электронная.

Фото производителя

Пламенное сердце мотоцикла — 6-цилиндровый 24-клапанный оппозитный двигатель, хоть и «похудел» в размерах, но совершенно не потерял ни в мощности, ни в крутящем моменте.

Электронная ручка газа (Throttle By Wire) откликается на четыре режима езды — Tour, Sport, Econ и Rain, которые работают в коллаборации с двойной комбинированной тормозной системой (D-CBS). Ну и куда же без таких необходимых современных вещей как система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist — HSA) и автоматического отключения двигателя при остановке (Idling Stop). Последняя доступна только при наличии опционной трансмиссии DCT.

Ну и, конечно же, учитывая исполинский вес мотоцикла (почти 400 кг), в нем присутствует электромеханизм заднего хода. Также, Gold Wing оснащен бесключевым доступом Smart Key, поддерживает Apple Car Play и Android Auto, связь по Bluetooth и имеет современную навигационную систему. Кстати, угол наклона спинки пассажирского сиденья увеличился с 15 до 23 градусов для более комфортной и удобной посадки.

Фото производителя

Весь свет на Honda Gold Wing полностью светодиодный, а индикаторы поворотов вмонтированы в зеркала и оснащены функцией автоматического отключения. Созданный для покорения дальних дорог, Gold Wing, словно заправский автомобиль представительского класса, оснащен круиз-контролем. Немало внимания уделено и багажу — объемные кофры стали более вместительными, в качестве опции предлагаются дополнительные внутренние сумки, а сами замки кофров можно разблокировать с кнопки, расположенной на ключе. Для пассажира есть даже специальный персональный пульт для управления аудиосистемой, живущий на одном из боковых кофров.

При объеме бензобака в 21 литр, заявленный средний расход топлива Honda Gold Wing в 5,5 литра на 100 км пути — звучит впечатляюще, но, скорее всего, является заниженным. Ведь опытные мотолюбители прекрасно знают, что 6-цилиндровый мотор так мало кушать не может. Впрочем, покупателей сего двухколесного чуда по цене серьезного автомобиля такие мелочи вряд ли беспокоят.

новинки рынка, новая модель, байки, мототехника
16 февраля 2021
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