Первое знакомство с обновленной Honda Gold Wing Tour для России

Пламенное сердце мотоцикла — 6-цилиндровый 24-клапанный оппозитный двигатель, хоть и «похудел» в размерах, но совершенно не потерял ни в мощности, ни в крутящем моменте.

Электронная ручка газа (Throttle By Wire) откликается на четыре режима езды — Tour, Sport, Econ и Rain, которые работают в коллаборации с двойной комбинированной тормозной системой (D-CBS). Ну и куда же без таких необходимых современных вещей как система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist — HSA) и автоматического отключения двигателя при остановке (Idling Stop). Последняя доступна только при наличии опционной трансмиссии DCT.

Ну и, конечно же, учитывая исполинский вес мотоцикла (почти 400 кг), в нем присутствует электромеханизм заднего хода. Также, Gold Wing оснащен бесключевым доступом Smart Key, поддерживает Apple Car Play и Android Auto, связь по Bluetooth и имеет современную навигационную систему. Кстати, угол наклона спинки пассажирского сиденья увеличился с 15 до 23 градусов для более комфортной и удобной посадки.