В России впервые посадили за решетку самокатчика

У самокатчика не оказалось никаких водительских прав, так как он был лишен их за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Нарушителя доставили в суд, который постановил: арестовать нарушителя на трое суток.

Вообще, проблема «безумных пилотов», управляющих индивидуальным электротранспортом, добралась до всех больших городов России. Скажем, в Екатеринбурге ГИБДД на днях оштрафовала девушку за езду на электросамокате без «прав».

В Северной столице и вовсе прошло совещание, на котором власти города, а также представители ГИБДД и кикшеринговых компаний обсудили, как должны работать сервисы аренды самокатов. Итогом стало введение нескольких серьезных ограничений.