Как понять, что вот-вот накроются стартер или генератор в автомобиле

Как известно, автомобильный стартер активно функционирует лишь временами. Однако нагрузку он берет на себя приличную. Его электромотору приходится прокручивать весь двигатель автомобиля. Причем он обязан делать это и в мороз, когда масло становится более вязким, и в случае износа тех или иных узлов самого мотора. В таких условиях стартеру приходится особенно тяжко трудиться, что, как мы понимаем, отнюдь не продляет срок его жизни.
Генератор же наоборот, работает все время, пока крутится коленвал движка, вырабатывая электроэнергию. Его ресурс тратится практически непрерывно. Помимо общей «электрической» природы, оба эти столь разные по своему назначению агрегата объединяет еще и тот факт, что их износ становится заметен уже примерно через 4—5 лет эксплуатации машины после покупки в автосалоне. Как рекомендуют специалисты Bosch, если авто используется не слишком интенсивно, к самочувствию стартера и генератора следует начать прислушиваться с момента достижения пробега в 120 000 километров.
В каких же случаях следует «грешить» на вышедший (или выходящий) из строя стартер? Указывать на него могут следующие симптомы. Например, вы поворачиваете в замке зажигания ключ (или жмете на кнопку запуска двигателя), а в ответ машина вообще ничего не делает или стартер все-таки срабатывает, но не с первого раза. Второй вариант — слышен привычный звук вращающегося стартера, а мотор не запускается. Еще бывает так, что после пуска двигателя стартер не умолакет, а продолжает вращаться.
Ну и последний случай — когда при движении авто стартер издает посторонние звуки — шумит или издает скрежет. Бывает, что часть из перечисленных симптомов связана с проблемами аккумулятора или проводов. Но при наличии уверенности в их непричастности, винить в неприятностях остается лишь стартер.
Что касается здоровья генератора, то признаки его ухудшения тоже известны. Например, более тусклый, чем привычно, либо просто неровный свет фар. О неполадках генератора может говорить и временами загорающаяся, либо подмигивающая контрольная лампа зарядки аккумулятора на панели приборов. Неуверенный запуск двигателя также может свидетельствовать о приближающейся кончине генератора. Ведь это из-за него аккумулятор машины оказывается недостаточно заряжен для того, чтобы энергии хватило на уверенный пуск мотора.
Тут следует оговориться, что плохая работа генератора иной раз объясняется износом или неправильной установкой его ременного привода. Но если с ним все нормально и в исправности аккумулятора вы тоже уверены, то при наличии перечисленных выше симптомов можно смело приступать к «борьбе с генератором».
Разумеется, можно просто купить и новый генератор, и новый стартер на замену старой детали. Но есть более бюджетный способ — ремонт. Главное при этом найти по отзывам в интернете или от знакомых грамотного специалиста по восстановлению таких устройств.