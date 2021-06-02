Как понять, что вот-вот накроются стартер или генератор в автомобиле

Как известно, автомобильный стартер активно функционирует лишь временами. Однако нагрузку он берет на себя приличную. Его электромотору приходится прокручивать весь двигатель автомобиля. Причем он обязан делать это и в мороз, когда масло становится более вязким, и в случае износа тех или иных узлов самого мотора. В таких условиях стартеру приходится особенно тяжко трудиться, что, как мы понимаем, отнюдь не продляет срок его жизни.

Генератор же наоборот, работает все время, пока крутится коленвал движка, вырабатывая электроэнергию. Его ресурс тратится практически непрерывно. Помимо общей «электрической» природы, оба эти столь разные по своему назначению агрегата объединяет еще и тот факт, что их износ становится заметен уже примерно через 4—5 лет эксплуатации машины после покупки в автосалоне. Как рекомендуют специалисты Bosch, если авто используется не слишком интенсивно, к самочувствию стартера и генератора следует начать прислушиваться с момента достижения пробега в 120 000 километров.

В каких же случаях следует «грешить» на вышедший (или выходящий) из строя стартер? Указывать на него могут следующие симптомы. Например, вы поворачиваете в замке зажигания ключ (или жмете на кнопку запуска двигателя), а в ответ машина вообще ничего не делает или стартер все-таки срабатывает, но не с первого раза. Второй вариант — слышен привычный звук вращающегося стартера, а мотор не запускается. Еще бывает так, что после пуска двигателя стартер не умолакет, а продолжает вращаться.