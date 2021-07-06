Total Flame-2021: мускулистые байки, бикини-красотки и никакого коронавируса

Тем не менее, жесткие санитарные нормы никто не отменял, а потому все без исключения гости Суздаля сдавали тесты в специальной лаборатории. И только после этого получали заветный билет на фестиваль. И он прошел, как всегда, при огромном стечении народа и прекрасном наборе музыкантов.

Жаль, что границы закрыты, поэтому многие гости из-за рубежа не смогли доехать на своих байках до жемчужины Золотого кольца России.

Самые пикантные и яркие моменты, как всегда, в эксклюзивном фоторепортаже «Автовзгляда».