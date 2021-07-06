Total Flame-2021: мускулистые байки, бикини-красотки и никакого коронавируса

Фото: АвтоВзгляд
В минувшие выходные в Суздале отгремел традиционный ежегодный блюз-рок фестиваль Total Flame. Буквально до самого последнего момента были сомнения — а не запретят ли в последний момент местные власти проведение столь масштабного мероприятия в нынешнее непростое санитарное время.
Алексей Гусев

Губернатор Владимирской области оказался парнем не из робкого десятка, несмотря на давление буквально со всех сторон, разрешил проведение фестиваля в заявленные сроки. И это несмотря на то, что в Москве можно покушать лишь по QR-коду, а соседняя с Владимирской Ивановская область вообще закрыта на карантин.

Фото: АвтоВзгляд

Тем не менее, жесткие санитарные нормы никто не отменял, а потому все без исключения гости Суздаля сдавали тесты в специальной лаборатории. И только после этого получали заветный билет на фестиваль. И он прошел, как всегда, при огромном стечении народа и прекрасном наборе музыкантов.

Жаль, что границы закрыты, поэтому многие гости из-за рубежа не смогли доехать на своих байках до жемчужины Золотого кольца России.

Самые пикантные и яркие моменты, как всегда, в эксклюзивном фоторепортаже «Автовзгляда».

новинки рынка, новая модель, байки, мототехника, коронавирус
6 июля 2021
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