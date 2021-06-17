По классу «премиум»: тест-райд обновленной Honda Gold Wing Tour

Круизеры и туреры — самые удобные и комфортные мотоциклы для путешествий на большие расстояния. Правда, в нашей стране, на больших и тяжелых «турах» любят ездить каждый день по городу, продираясь по пробкам всего в каких-то сантиметрах от автомобилей. Главная причина и желание терпеть габаритный дискомфорт — наличие больших и вместительных кофров, куда можно складировать массу всего полезного и нужного. Ну и «второму номеру», пассажиру то бишь, удобно.
В своем нынешнем виде Honda GL 1800 Gold Wing Tour выпускается уже пару лет, изменения в нынешнем году минимальны: слегка видоизменились задние фонари, у пассажирской спинки увеличился наклон, чуть поменялась цветовая гамма.
Основное отличие — увеличенный с 50 до 61 литра центральный кофр, превратившийся таким образом, практически в багажник малолитражного автомобиля размером со Smart. Отчасти так «Голда» и оправдывает гордую приставку Tour. А вот по поводу боковых кофров, которые на новой модели стали меньше, у многих «голдоводов» мнения разнятся, но большинство все-таки недовольны.
Мотивируют это отчасти еще и тем, что мало кто довольствуется штатной стереосистемой, пусть и неплохо звучащей, и устанавливают более мощный саунд, а значит, как минимум один из боковых «багажников» будет полностью занят усилителем. Ворчание поклонников Gold Wing со стажем вызывает и отсутствие у новинки так называемых «бомболюков» — небольших выдвижных отверстий из-под двигателя, теплый воздух из которых обогревал лодыжки пилота. Теперь никаких низких носков в прохладную погоду (не секрет, что в жаркое время года пилоты Gold Wing частенько пренебрегают экипировкой).
В своем нынешнем виде Honda GL 1800 Gold Wing Tour выпускается уже пару лет, изменения в нынешнем году минимальны: слегка видоизменились задние фонари, у пассажирской спинки увеличился наклон, чуть изменилась цветовая гамма. Но основное отличие — увеличенный с 50 до 61 литра центральный кофр, превратившийся таким образом, практически в багажник малолитражного автомобиля размером со Smart.
Отчасти так «Голда» и оправдывает гордую приставку Tour. А вот по поводу боковых кофров, которые на новой модели стали меньше, у многих «голдоводов» мнения разнятся, но большинство все-таки недовольны. Мотивируют это отчасти еще и тем, что мало кто довольствуется штатной стереосистемой, пусть и неплохо звучащей, и устанавливают более мощный саунд, а значит, как минимум один из боковых «багажников» будет полностью занят усилителем.
Ворчание поклонников Gold Wing со стажем вызывает и отсутствие у новинки так называемых «бомболюков» — небольших выдвижных отверстий из-под двигателя, теплый воздух из которых обогревал лодыжки пилота. Теперь никаких низких носков в прохладную погоду (не секрет, что в жаркое время года пилоты Gold Wing частенько пренебрегают экипировкой).
Тем не менее, в общем и целом аппарат вызывает лишь положительные эмоции — стильный и солидный внешний вид, мощный оппозитный 6-цилиндровый двигатель объемом 1833см3 и мощностью 126 л. с., с отменной тягой в любых диапазонах, самая современная электроника последнего поколения. По своему оснащению Honda Gold Wing ближе к автомобилю премиум-класса. только двухколесному. Еще жива в памяти многих шутка про климат-контроль.
Эти мотоциклы всегда были напичканы «полным фаршем» — музыка, навигация, круиз-контроль, система помощи старта в гору, задний ход… Кстати, чтобы включить последний, нужно применить думающее серое вещество — если не знать как, то с первого раза вряд ли получится. Ну и самое главное, пожалуй, новшество — 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением DCT (Dual Clutch Transmission), при наличии которой цена мотоцикла становится совсем уж внушительной — 3 миллиона рублей. К слову, с обычной механической коробкой байк дешевле почти на 400 тысяч.
Россыпь мощных полностью светодиодных фар головного света видно издалека, дополняют их еще два прожектора противотуманок в нижней части. В отличие от предыдущих версий, «Голду» теперь стало слышно — звук выхлопа хоть и негромкий, но приятный и басовитый, сразу чувствуется большой объем мотора.
Смарт-ключ всегда лежит в кармане, все кофры открываются полускрытыми сенсорными кнопками и только когда владелец оказывается рядом с байком. Смартфон можно подключить к разъему в центральном кофре, он связывается с мотоциклом по Bluetooth, так что держать его при себе нет необходимости.
То, что обновленная Honda Gold Wing Tour стала легче и компактнее, становится сразу же понятно, стоит лишь тронуться на ней с места. Еще в момент поднятия тяжелого турера с подножки такого ощущения нет, но стоит лишь нажать большим пальцем правой руки клавишу с буковкой «D», как исполинский агрегат превращается в легкий, словно пушинка дорожный мотоцикл.
И с ростом скорости управлять «Голдой» все легче, лишь на небольших скоростях приходится слегка подруливать рулем для равновесия, впрочем, к этому довольно быстро привыкаешь. Двигатель очень эластичен, а у коробки DCT есть ручной режим переключения. Правда, с непривычки, первое время левая рука инстинктивно ищет рычаг сцепления, а левая нога — лапку переключения коробки.
Кстати, в качестве опции компания Honda предлагает для этого мотоцикла с «роботом» лапку переключения передач со стандартным ходом «первая — вниз, остальные — наверх», может пригодиться для любителей олдскула. Ну а так, на роботизированной трансмиссии, Gold Wing напоминает эдакий очень большой и очень комфортный скутер, нашпигованный по полной программе. И, наверное, в этом нет ничего плохого. Более того, по слухам Honda вообще может прекратить поставку на некоторые рынки модели Gold Wing с механической коробкой передач, уж слишком большой успех имеет новый «робот» DCT.
Honda Gold Wing Tour 2021 модельного года достойно продолжает многолетнюю традицию японской компании по производству больших туреров. На таком «двухколесном автомобиле», где из опций не хватает разве что только кондиционера, как уже много лет шутят мотоциклисты, можно смело отправляться хоть на край света. Благодаря более компактным габаритам, на «Голде» стало чуть более комфортно ездить по московским пробкам, а умная электроника сама настроит мотоцикл в необходимый режим движения (Tour, Sport, Rain, Econ).
Электронно регулируемую подвеску можно настроить в зависимости от загрузки мотоцикла. К тому же, мотоцикл можно наклонять в поворот телом и он охотно слушается, но проще и лучше всего использовать контрруление. Один небольшой легкий толчок кистью руки в сторону, противоположную от поворота и Gold Wing мгновенно и легко закладывается в этот самый поворот.
Для комфорта на трассе ветровое стекло можно поднять, правда, по словам опять же бывалых «голдоводов», лучше все же установить опциональное стекло увеличенного размера. Так будет меньше задувать, особенно пассажиру. Впрочем, о холоде здесь думаешь в последнюю очередь, ведь подогрев сидений и ручек руля никто не отменял.
Фактически, в летний сезон Honda Gold Wing Tour можно использовать в качестве легкового автомобиля практически каждый день. И хотя новичку такой тяжелый агрегат вряд ли подойдет, а человек, понимающий «Голду», явно оценит все ее преимущества. А потому на наших улицах с наступлением летнего тепла становится все больше новеньких Gold Wing. И никакая цена здесь не помеха, ведь к хорошему, как известно, быстро привыкаешь. И надолго.