По классу «премиум»: тест-райд обновленной Honda Gold Wing Tour

Круизеры и туреры — самые удобные и комфортные мотоциклы для путешествий на большие расстояния. Правда, в нашей стране, на больших и тяжелых «турах» любят ездить каждый день по городу, продираясь по пробкам всего в каких-то сантиметрах от автомобилей. Главная причина и желание терпеть габаритный дискомфорт — наличие больших и вместительных кофров, куда можно складировать массу всего полезного и нужного. Ну и «второму номеру», пассажиру то бишь, удобно.

В своем нынешнем виде Honda GL 1800 Gold Wing Tour выпускается уже пару лет, изменения в нынешнем году минимальны: слегка видоизменились задние фонари, у пассажирской спинки увеличился наклон, чуть поменялась цветовая гамма.

Основное отличие — увеличенный с 50 до 61 литра центральный кофр, превратившийся таким образом, практически в багажник малолитражного автомобиля размером со Smart. Отчасти так «Голда» и оправдывает гордую приставку Tour. А вот по поводу боковых кофров, которые на новой модели стали меньше, у многих «голдоводов» мнения разнятся, но большинство все-таки недовольны.

Мотивируют это отчасти еще и тем, что мало кто довольствуется штатной стереосистемой, пусть и неплохо звучащей, и устанавливают более мощный саунд, а значит, как минимум один из боковых «багажников» будет полностью занят усилителем. Ворчание поклонников Gold Wing со стажем вызывает и отсутствие у новинки так называемых «бомболюков» — небольших выдвижных отверстий из-под двигателя, теплый воздух из которых обогревал лодыжки пилота. Теперь никаких низких носков в прохладную погоду (не секрет, что в жаркое время года пилоты Gold Wing частенько пренебрегают экипировкой).