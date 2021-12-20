Jawa прекратит выпуск знаменитых 350-кубовых «двухтактников»

Для начала немного истории. В 1973 году чехословацкий концерн Jawa начал выпуск мотоцикла «Ява 350—634» — с дуплексной закрытой рамой и совершенно новым мотором. После модернизации 1984 года модель получила индекс 638 и с небольшими изменениями продолжает выпускаться до сих пор! Правда, уже под индексом 640.

Кроме того, в городе Тинец-над-Сазавоу некоторое время назад началось производство мотоцикла 350—634, клоторый напоминает легендарные «шестьсот тридцать четвертые» времен ЧССР. И даже поставляется клиенту… в фирменном деревянном ящике.

Так вот: сборка Jawa 640 и Jawa 634 прекратится через несколько месяцев, а с ней завершится производство знаменитых мроторов — тех самых 350-кубовых двухтактников. Так что фанатам фирменного явовского звука стоит поторопиться.

И продолжая мототему. Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления Правительства РФ с перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники.

При этом новация коснется не только чисто сельскохозяйственной техники. Больнее всего, как выяснил портал «АвтоВзгляд», она ударит по квадроциклам и снегоходам.