Россияне бросились скупать подержанные мотоциклы

По сравнению с мопедами, мотоциклы покупаются много активнее. Так, по данным аналитиков платформы «Авито Авто», на сегмент подержанных байков приходится 64,2% спроса, а доля скутеров составляет 35,8%.

Причем самыми востребованными оказались модели дорожных мотоциклов, чей средний прайс — 250 000 рублей. Вторыми по популярности идут классы кросс и эндуро — суммарная доля спроса — 32,9%, а средний чек фиксируется на отметке в 110 000 рублей. Замыкают ТОП−3 спорт-байки с долей 16,5% и средней стоимостью 275 000 «целковых».

Четвертое место закрепили за собой чопперы с показателем 7,8% и прайсом, равным 420 000 рублей. А пятая позиция досталась кастом-моделям (3,1%) при среднем ценнике в 73 000 «деревянных».

Что касается брендов, то абсолютным лидером в сегменте подержанной мототехники стал ИЖ, включая «Планету−5» и «Юпитер−5». Чуть менее популярным оказался легендарный «Урал».