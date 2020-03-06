Мотор-шоу в Нью-Йорке защитят от коронавируса

В центре Jacob K. Javits Convention, где должен распахнуть свои двери старейший американский автосалон (его проводят с 1900 года), делают все возможное, чтобы шоу прошло без сбоев и накладок.

Как сообщает агентство Bloomberg, в комплексе уже установили более 70 пунктов для дезинфекции рук. Кроме того, организаторы уведомили участников выставки, что уборку на стендах следует проводить чаще, чем обычно.

Будем надеяться, что заокеанский смотр автодостижений все же состоится, ведь там собираются представить более 50 новинок. Для широкой публики мотор-шоу в Нью-Йорке откроет свои двери с 10 по 19 апреля.