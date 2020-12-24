Коронавирус перенес Токийский автосалон в интернет

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В 2020 году из-за коронавируса отменили все крупные мотор-шоу в Азии, Европе и Америке. Организаторы планировали провести выставки в 2021 году, но COVID-19 и не думает отступать. Его очередной жертвой стал автосалон в Токио.

Отметим, что пока речь идет не о международном автосалоне, который проводят осенью по нечетным годам, а о ежегодной национальной выставке Tokyo Auto Salon 2021, которое должно было пройти 15—17 января. Организаторы обещают вернуть деньги за проданные билеты, а все запланированные премьеры покажут в сети.

Виртуальная выставка должна состояться в те же даты. Там обещают представить несколько мировых премьер и новинки для азиатского региона.

Ранее стало известно, что крупнейшее в Северной Америке мотор-шоу в Чикаго, которое планировали провести 13—21 февраля, тоже перенесут. Его хотят организовать весной, но точных дат нет. Все это грозит очередными перестановками в графике проведения мировых автомобильных шоу и большими убытками для организаторов.

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24 декабря 2020
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