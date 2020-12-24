Коронавирус перенес Токийский автосалон в интернет

Отметим, что пока речь идет не о международном автосалоне, который проводят осенью по нечетным годам, а о ежегодной национальной выставке Tokyo Auto Salon 2021, которое должно было пройти 15—17 января. Организаторы обещают вернуть деньги за проданные билеты, а все запланированные премьеры покажут в сети.

Виртуальная выставка должна состояться в те же даты. Там обещают представить несколько мировых премьер и новинки для азиатского региона.

Ранее стало известно, что крупнейшее в Северной Америке мотор-шоу в Чикаго, которое планировали провести 13—21 февраля, тоже перенесут. Его хотят организовать весной, но точных дат нет. Все это грозит очередными перестановками в графике проведения мировых автомобильных шоу и большими убытками для организаторов.