В 2023 году он пройдет в Катаре под нарушающем все географические принципы названием «Катарский международный автосалон в Женеве». Но после переноса в 2009 году ралли Париж–Дакар из традиционной Африки в непривычную Южную Америку это не должно удивлять сильно. В России, где признаком хорошего тона десятилетиями считались цитаты из «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, такая анекдотичность и вовсе привычна, поскольку мы свое восхищение сформировали давно, благодаря «Одесской бубличной артели Московские баранки г. Старгорода».

Еще одна трансформация Женевского автосалона — смена ежегодного графика на более экономный — раз в два года. Ближайший международный автосалон заявлен на февраль 2022 года. Последующий — ан 2024. Далее — как повезет…

Но для организаторов меняется только география, поскольку на самом деле проводить его будут по-прежнему раз в год, но в четный — в Европе, в нечетный — в Катаре. При этом для нас уровень, статус и авторитет Женевского автосалона сохранятся, а для Ближнего Востока он будет очень сильно девальвирован, поскольку главным партнером швейцарцев становится туристическая компания Qatar Tourism, задача которой сделать увеселительные затеи в Катаре более масштабными, чтоб заработать не на поклонниках автомобилей, а на туристах.