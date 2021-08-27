В 2023 году он пройдет в Катаре под нарушающем все географические принципы названием «Катарский международный автосалон в Женеве». Но после переноса в 2009 году ралли Париж–Дакар из традиционной Африки в непривычную Южную Америку это не должно удивлять сильно. В России, где признаком хорошего тона десятилетиями считались цитаты из «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, такая анекдотичность и вовсе привычна, поскольку мы свое восхищение сформировали давно, благодаря «Одесской бубличной артели Московские баранки г. Старгорода».
Еще одна трансформация Женевского автосалона — смена ежегодного графика на более экономный — раз в два года. Ближайший международный автосалон заявлен на февраль 2022 года. Последующий — ан 2024. Далее — как повезет…
Но для организаторов меняется только география, поскольку на самом деле проводить его будут по-прежнему раз в год, но в четный — в Европе, в нечетный — в Катаре. При этом для нас уровень, статус и авторитет Женевского автосалона сохранятся, а для Ближнего Востока он будет очень сильно девальвирован, поскольку главным партнером швейцарцев становится туристическая компания Qatar Tourism, задача которой сделать увеселительные затеи в Катаре более масштабными, чтоб заработать не на поклонниках автомобилей, а на туристах.
Акбар Аль Бейкер, председатель Qatar Tourism и по совместительству генеральный директор Qatar Airways, объяснил: «В рамках нашей национальной стратегии „Qatar National Vision 2023“ мы расширяем туристическое предложение. Такое известное событие, как Женевский автосалон, является важной опорой этой стратегии». Отводя глаза в сторону и кривя картонную улыбку, Морис Турреттини, председатель «Фонда Женевского автосалона», изобразил оптимизм:
– Мы очень гордимся тем, что компания Qatar Tourism доверилась нам при разработке нового автосалона в Дохе. Это результат очень доверительных и конструктивных обсуждений с самого начала. Совместные усилия с Qatar Tourism позволяют нам сосредоточиться на предстоящем 91-м мероприятии GIMS в феврале 2022 года и собрать идеи для нового автосалона в Дохе…
Кантон Женева, не договорившийся с Salon International de l’Automobile о кредите, предлагал деньги с непременным условием: продажей Женевского автосалона оператору выставки Palexpo SA в среднесрочной перспективе с тем, чтобы крупнейшее общественное мероприятие Швейцарии постоянно проходило исключительно в Женеве.
Экономическая мощь этого мероприятия оценивается в 200 млн. швейцарских франков в год. В результате все получилось с точностью до наоборот: главным бенефициаром стала туристическая компания Катара, которая получит не только деньги, но новый формат выставки. Побитые финансовой несостоятельностью, организаторы Salon International de l’Automobile уклончиво сообщили, что «автомобиль, вероятно, останется в центре внимания, но более актуальным становится необходимость показать всю экосистему мобильности».