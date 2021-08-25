ЦОДД на пустом месте создал в Москве очередную гигантскую пробку

Тут вообще стоит сказать, что структуры Дептранса давно и планомерно превращают Савеловский вокзал в проклятое для автовладельцев место. После реорганизации движения на самой вокзальной площади, здесь возникла вечная пробка из машин, пытающихся попасть на Дмитровское шоссе в сторону области и с Нижней Масловки, и с улицы Правда, и из Бумажного проезда. А теперь ЦОДД ввела «выделенку» на съезде к вокзалу с внутренней стороны ТТК.

Странная «выделенка» — всего метров в 150 — начинается очень внезапно, сужая две полосы, ведущих к повороту, до одной. В итоге на съезде, где до нововведения «толпилось» не больше 4—5 машин, сегодня нервно толкаются 30—40. Вот, как описывает сложившуюся ситуацию один из участников сообщества «Синие ведерки»:

– ТТК, как известно, не имеет выделенной полосы. И когда водители, привычно двигаясь в правом ряду, уходят здесь на съезд на Дмитровку, очень для них неожиданно упираются в «выделенку». Попасть на многотысячный штраф не хочется никому и, они встраиваются во второй ряд. Который, понятное дело, начинает тормозить, создается пробка. При этом самые наглые, видя затор на съезд, пытаются объехать его третьим рядом, моргают правым поворотником и тоже попадают в бутылочное горлышко. В итоге дорога просто встает колом…