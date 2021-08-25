ЦОДД на пустом месте создал в Москве очередную гигантскую пробку

Тут вообще стоит сказать, что структуры Дептранса давно и планомерно превращают Савеловский вокзал в проклятое для автовладельцев место. После реорганизации движения на самой вокзальной площади, здесь возникла вечная пробка из машин, пытающихся попасть на Дмитровское шоссе в сторону области и с Нижней Масловки, и с улицы Правда, и из Бумажного проезда. А теперь ЦОДД ввела «выделенку» на съезде к вокзалу с внутренней стороны ТТК.
Странная «выделенка» — всего метров в 150 — начинается очень внезапно, сужая две полосы, ведущих к повороту, до одной. В итоге на съезде, где до нововведения «толпилось» не больше 4—5 машин, сегодня нервно толкаются 30—40. Вот, как описывает сложившуюся ситуацию один из участников сообщества «Синие ведерки»:
– ТТК, как известно, не имеет выделенной полосы. И когда водители, привычно двигаясь в правом ряду, уходят здесь на съезд на Дмитровку, очень для них неожиданно упираются в «выделенку». Попасть на многотысячный штраф не хочется никому и, они встраиваются во второй ряд. Который, понятное дело, начинает тормозить, создается пробка. При этом самые наглые, видя затор на съезд, пытаются объехать его третьим рядом, моргают правым поворотником и тоже попадают в бутылочное горлышко. В итоге дорога просто встает колом…
Но самое любопытное во всем этом маразме, созданном руками городских логистов, что в итоге в заторе простаивают теперь и автобусы 84-го маршрута, ради беспроблемного движения которого и придумали выделенную полосу! При этом если до искусственно созданной пробки интервал его движения составлял 30 минут (и ни он никому, ни ему никто не мешал), то теперь пассажирам приходится ждать куда больше. Ну как тут не вспомнить покойного Виктора Черномырдина с его бессмертным: «Никогда такого не было, и вот опять»…
И если абстрагироваться от теории заговора столичного градоначальства против моторизованных москвичей, то придется лишь констатировать, что в его логистических структурах сидят откровенные непрофессионалы, не способные просчитать последствия своих решений. Впрочем, это не единственное безумное решение ЦОДД по «оптимизации» дорожного движения в Москве.
В частности, на Университетском проспекте напротив дома 62/1 тоже сделали «выделенку» там, где 57-й автобус ходит раз в полчаса. Или, например, история с набережной близ «Дома музыки», где пешеходная дорожка шириной в футбольное поле и зауженный съезд с «зубом Ликсутова». Или вот зачем, скажите на милость, кусок тротуара теперь перегораживает дорогу на Ломоносовском? Теперь тут для движения остается всего одна полоса и это перед оживленным перекрестком и поворотом направо!
А как вам планы Дептранса устроить на и без того заторной Тверской (правительственная трасса, между прочим) 11 переходов со светофорами и теми же пресловутыми «зубами»?
Да что там говорить о профессионализме столичных логистов, если они умудряются извращать даже свое любимое детище в виде велодорожек? Одна такая на Стрелецкой улице заканчивается на пересечении с 3-й улицей Марьиной рощи, упираясь прямо в пешеходный переход, после которого… благополучно исчезает. Дальше, мол, сами. Не мудрено, что эта велополоса вечно пустует, а владельцы двухколесных гаджетов и «великов» настойчиво предпочитают спокойный и проверенный тротуар.
…Одним словом, и Дептрансу в целом, и ЦОДД в частности, на самом деле глубоко плевать на целесообразность, удобство, безопасность передвижения по Москве что на четырех, что на двух, что на одном колесе. Им, похоже, вообще на все — плевать…