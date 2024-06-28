В Москве прошел фестиваль любителей универсалов

В столице, на территории Центра технических видов спорта «Москва» состоялось первое массовое собрание ценителей автомобилей в кузове универсал со всей страны — фестиваль «Вагонфест», генеральным партнером которого выступило моторное масло Mirax. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Универсалы — популярный кузов в нашей стране, но до сегодняшнего момента, не было ни одного фестиваля, созданного специально для любителей «вагонов». Даже за рубежом таких мероприятий было всего несколько.

Экспозиция общей зоны участников фестиваля заняла парковку на 700 машиномест, на которой собрались тюнингованные и необычные универсалы, отобранные командой организаторов: спортивные BMW, утилитарные Audi, роскошные Мерседесы, японские, корейские, американские и даже британские универсалы, а также шедевр «универсального» формата Lotus Elise и уникальный шестиколесный Citroen, а также отечественная классика.

Для посетителей была подготовлена насыщенная программа: выступления стантрайдеров, главная сцена с DJ-сетами и розыгрышами от ведущих, конкурсы для владельцев универсалов и зрителей. Представители пресс-службы рассказали, что организаторы уже приняли решение провести второй такой фестиваль в следующем году, но на большей по площади площадке.