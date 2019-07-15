В какие неприятности попадают владельцы камер-треног контроля скорости

Все видели на загородных трассах камеры контроля скорости на треногах, расставленные частными конторами. Водители уже давно убедились, что их ставят не там, где нарушение скоростного режима грозит ДТП, а там, где водителя легче поймать на минимальном превышении. Некоторых из шоферов эта методика настолько возмущает, что они пытаются бороться с «барыгами» не совсем легитимными методами.

Первый способ достаточно примитивен. Рулевой, заметив замаскированную у дороге «треногу», останавливается неподалеку от нее, подходит, валит устройство на землю и уезжает. Тем самым прекращая процесс автоматической фиксации. «Сторож» камеры, как правило сидящий неподалеку в машине, ничего поделать обычно не успевает.

Более жесткий вариант недавно стал достоянием гласности «всего интернета». В мгновенно ставшем популярным ролике видно, как идущий на большой скорости кроссовер съезжает с трассы, таранит стоящую на обочине камеру-треногу и скрывается вдали. Средство автоматической фиксации водитель из строя-то вывел, но при этом, во-первых, повредил свою машину, а во-вторых — фактически скрылся с места ДТП. То есть ему теперь, помимо оплаты ремонта камеры грозит еще и лишение «прав».