В какие неприятности попадают владельцы камер-треног контроля скорости

В последнее время власти «внезапно» обнаружили, что частники, делающие бизнес на обслуживании комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, заботятся лишь о своем кармане, а не о снижении аварийности. Рядовые водители давно уже в курсе этого. Некоторые из них даже срываются и вымещают свое раздражение на «коммерсантах».
Максим Строкер

Все видели на загородных трассах камеры контроля скорости на треногах, расставленные частными конторами. Водители уже давно убедились, что их ставят не там, где нарушение скоростного режима грозит ДТП, а там, где водителя легче поймать на минимальном превышении. Некоторых из шоферов эта методика настолько возмущает, что они пытаются бороться с «барыгами» не совсем легитимными методами.

Первый способ достаточно примитивен. Рулевой, заметив замаскированную у дороге «треногу», останавливается неподалеку от нее, подходит, валит устройство на землю и уезжает. Тем самым прекращая процесс автоматической фиксации. «Сторож» камеры, как правило сидящий неподалеку в машине, ничего поделать обычно не успевает.

Более жесткий вариант недавно стал достоянием гласности «всего интернета». В мгновенно ставшем популярным ролике видно, как идущий на большой скорости кроссовер съезжает с трассы, таранит стоящую на обочине камеру-треногу и скрывается вдали. Средство автоматической фиксации водитель из строя-то вывел, но при этом, во-первых, повредил свою машину, а во-вторых — фактически скрылся с места ДТП. То есть ему теперь, помимо оплаты ремонта камеры грозит еще и лишение «прав».

Более элегантным и зрелищным придется признать другой метод, применяемый водителями против «треног». Машина подъезжает к ней, водитель берет штатный огнетушитель и полностью заливает пеной или порошком стоящую на обочине камеру автоматической фиксации. Материального ущерба никакого, зато фото-видео фиксация завершена.

Кое-где водители, возмущенные действиями коммерсантов, не только устраивают акты вандализма над камерами, но и колотят их «сторожей». Тут уже возможны дальнейшие сценарии, подразумевающие использования таких формулировок как «побои», «телесные повреждения», «следствие», «административный штраф» и т. п.

Гораздо более правильно с точки зрения закона поступает другой герой роликов о противостоянии с «штрафными» коммерсантами. Он подходит к машине сторожа камеры и «ласково» интересуется: не его ли «тренога» стоит неподалеку? Получив испуганно-отрицательный ответ, спокойно подходит к камере, грузит ее в свое авто и везет в ближайшее отделение полиции — сдавать правоохранителям бесхозное оборудование, оставленное кем-то на обочине…

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор
15 июля 2019
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