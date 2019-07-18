5 мифов о европейских дорогах, которые пора забыть

Итак, колеса подкачаны, масло проверено, а багажник представляет собой плотно уложенный и забитый доверху филиал шкафа. Присев «на дорожку», можно отправляться в путешествие, которое манит перспективами и возможностями: антураж Старого Света, чистые пляжи, идеальные дороги, закон и порядок. Ну рай, не иначе, скорее за руль! Однако развенчание многочисленных мифов начнется намного раньше, чем вы предполагаете. Уже первые несколько сот метров по польской земле подскажут, что не так восхитительна и чиста «заграница», как ее малюют. Впрочем, будут и приятные неожиданности. Поехали!

В Европе все дороги с идеальным покрытием

Миф №1, который распадется на сотни тысяч — а может быть и миллионы — срабатываний подвески. Классический «тудух-тудух», который неразрывной нитью связан с поездами и «бетонками», можно встретить не только в Восточной Европе, но и в самой что ни на есть Западной — в Австрии, например. Бетоночка, родная и хорошо нам знакомая, до сих пор остается неотъемлемой частью автодорог Старого Света и попадается даже в «странах развитого капитализма». После воссоединения Германии прошло 29 лет, а на подъезде к Дрездену до сих пор трясет! Вот вам и немецкие автобаны.