5 мифов о европейских дорогах, которые пора забыть

Фото avtovzglyad.ru
Евротур или морской отдых — одно из самых популярных направлений летнего отпуска. Многие решаются отправиться на запад на «своих четырех», ведь Сочи и Геленджик стоят дороже, чем Порторож и Золотые пески вместе взятые. Чем удивят наших путешественников знаменитые автобаны, в разгар каникулярного выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Итак, колеса подкачаны, масло проверено, а багажник представляет собой плотно уложенный и забитый доверху филиал шкафа. Присев «на дорожку», можно отправляться в путешествие, которое манит перспективами и возможностями: антураж Старого Света, чистые пляжи, идеальные дороги, закон и порядок. Ну рай, не иначе, скорее за руль! Однако развенчание многочисленных мифов начнется намного раньше, чем вы предполагаете. Уже первые несколько сот метров по польской земле подскажут, что не так восхитительна и чиста «заграница», как ее малюют. Впрочем, будут и приятные неожиданности. Поехали!

В Европе все дороги с идеальным покрытием

Миф №1, который распадется на сотни тысяч — а может быть и миллионы — срабатываний подвески. Классический «тудух-тудух», который неразрывной нитью связан с поездами и «бетонками», можно встретить не только в Восточной Европе, но и в самой что ни на есть Западной — в Австрии, например. Бетоночка, родная и хорошо нам знакомая, до сих пор остается неотъемлемой частью автодорог Старого Света и попадается даже в «странах развитого капитализма». После воссоединения Германии прошло 29 лет, а на подъезде к Дрездену до сих пор трясет! Вот вам и немецкие автобаны.

Фото avtovzglyad.ru

«Там» никто не нарушает

Поляки с радостью и легкостью разобьют это убеждение примерно за 1/100 секунды. Через несколько сантиметров после границы машина с польскими номерами обгонит вас через сплошную и унесется в даль с намного большей скоростью, чем написано на знаке. Да, по закону «у них» доступны спасительные «+10 км/ч», но никто из местных знаков ограничения скорости как будто не видит! И как тут быть? Совет только один: держите себя в руках и соблюдайте правила, ведь в Польше хватает не только стационарных камер видеофиксации, но и служителей правопорядка, которые замеряют скорость с помощью передвижных радаров. А штрафы кусаются.

В Европе пробок нет

Жители Варшавы и Братиславы, Берлина и Амстердама, Парижа и, конечно, Неаполя в голос будут смеяться над этой шуткой. Более того, большая дорожная стройка в Польше превратила всю страну в огромную пробку, в которой на протяжении сотен километров действует ограничение 50 км/ч, сопровождаемой сонмами знаков «обгон запрещен». Стоят и днем, и ночью, а конца и края не видно. Через несколько лет поляки будут обладать потрясающими дорогами с ограничением скорости «140 км/ч», но сегодня при транзитном движении придется хорошенько постоять!

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Дорогие платные дороги

Самый дорогой участок магистрали в Польше стоит 10 злотых или 180 рублей, а самый «затратный» тоннель Австрии — 7.40 евро или 532 рубля. Однако большинство «платников» входят в стоимость так называемой «виньетки» — наклейки на лобовое стекло, которую следует приобрести на заправке или в специальном киоске перед очередной границей. В Польше большинство дорог бесплатные, в Германии — все. А вот Словения и Словакия, например, попросят около 10 евро за пользование своими автобанами. Австрия — 9.20 евро за 10 дней. Самая дорогая — Швейцария, 36 евро. Штраф за отсутствие оплаты — 180 евро. Наклейку проверят на границы и на стационарных постах внутри страны. Впрочем, такое ценообразование вряд ли озадачит пользователей новой «Ленинградки» или объезда Одинцово. Российские платные дороги намного дороже европейских.

Дорогое топливо

Стоимость литра топлива в Старом Свете пока вдвое превышает цены на отечественных заправочных комплексах. А вот с расходом «горючки» происходят настоящие чудеса: Mitsubishi Outlander c бензиновым 2,4-литровым мотором вдруг показывает 6,2 литра на сотню, а дизельный Volkswagen Caravelle — 5 литров «тяжелого топлива» на те же 100 км. Чудо, другое качество или у нас так здорово не доливают?

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

…Поездка в Европу на автомобиле не должна вызывать страха и опасений, особенно если вы уверены в своем «железном коне». Грамотно проложенный маршрут, раннее бронирование и строгое соблюдение законов позволит «и мир посмотреть, и себя показать» безболезненно для семейного бюджета, а эмоций будет намного больше. Ну а километрами и пробками нашего человека не испугать. Проверенно Россией.

автопутешествие, туризм, автотуризм
18 июля 2019
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