Загар по-челябински: ужасы и прелести автопутешествия на марс через русскую Финляндию

В путешествие по Челябинской области мы отправились на автомобиле Chevrolet Traverse. Новинкой российского рынка это роскошный полноразмерный кроссовер не назвать, однако это нисколько не умоляет его достоинств. Есть ли в нем какие-либо изменения в сравнении с прошлым годом? Нет.

Тогда, спросите вы, какого лешего мы выбрали эту машину? Да просто потому, что она невероятно комфортабельная и проходимая.

А еще, что лично меня подкупило при выборе авто, так это атмосферный V-образный движок, объемом 3,6 литра! Ни какая-то там «2-литровая пачка сока с турбиной» — как у вроде бы даже обязанного быть мускулистым Сhevrolet Camaro — а 6-цилиндровый силовой агрегат, отвечающи' мужским грубым басом при нажатии на педаль газа.