Загар по-челябински: ужасы и прелести автопутешествия на марс через русскую Финляндию

Фото: АвтоВзгляд
Погреть пузико на берегах Крыма или в какой-нибудь Турции — это, знаете ли, уже моветон. А как вам идея, провести летний отпуск в Челябинске и его окрестностях? «Дурка» по мне плачет, говорите? Не соглашусь, ведь в «краю суровых мужчин» много любопытных мест, которые очаруют и ужаснут одновременно.
Дмитрий Зленко

В путешествие по Челябинской области мы отправились на автомобиле Chevrolet Traverse. Новинкой российского рынка это роскошный полноразмерный кроссовер не назвать, однако это нисколько не умоляет его достоинств. Есть ли в нем какие-либо изменения в сравнении с прошлым годом? Нет.

Тогда, спросите вы, какого лешего мы выбрали эту машину? Да просто потому, что она невероятно комфортабельная и проходимая.

А еще, что лично меня подкупило при выборе авто, так это атмосферный V-образный движок, объемом 3,6 литра! Ни какая-то там «2-литровая пачка сока с турбиной» — как у вроде бы даже обязанного быть мускулистым Сhevrolet Camaro — а 6-цилиндровый силовой агрегат, отвечающи' мужским грубым басом при нажатии на педаль газа.

Впервые Chevrolet Traverse был представлен в 2008 году на Чикагском автосалоне. У нас на тесте автомобиль второго поколения, который выпускается с 2017 года.

Русская Финляндия с марсианскими пейзажами

Жители Челябинской области называют свои родные места «русской Финляндией», поскольку здесь, как и у наших скандинавских соседей, полным-полно водоёмов (кто не в курсе, Финляндию еще именуют «страной тысячи озёр»). А потому, если вы любитель рыбной ловли, как организовать свой досуг на просторах Челябинска — вы точно придумаете.

Правда, тут следует сделать лирическое отступление и коснуться проблем экологии. Дело в том, что в области полным-полно предприятий, отравляющих окружающую среду. Вот, например, окрестности города Карабаш, впрочем как и сам районный центр, ввергают в уныние. Здесь куда не посмотри, всюду марсианские пейзажи: выжженная земля, на которой не растут даже сорняки, угрюмое низкое небо, разноцветные лужи и водоемы (оранжевые, красные, зеленые, серые, бурые).

А когда в Карабаше начинает накрапывать даже мелкий дождик, в городе будто срабатывает сирена об атаке с воздуха, и даже привычные ко всякой гадости местные жители, бегом прячутся в укрытия. Да и запах в здешних местах чертовски тяжелый. Хорошо, что наш Chevrolet Traverse оснащен климатической установкой с системой рециркуляции и очистки воздуха — атмосфера в салоне явно поприятнее, чем по ту сторону окон.

Облысевшие горы в районе города Карабаш. Лишь пару-тройку лет назад на них вновь стали появляться живые деревья.

Экологический апокалипсис

Бытует мнение, что ЮНЕСКО в 1992 году «наградило» Карабаш титулом самого загрязненного города в мире(!), правда, документальных подтверждений на сайте организации этому «не почетному званию» найти не удалось. Но вот что достоверно известно: приказом Минприроды №299 от 25 июня 1996 года, этому городу и прилегающим территориям был присвоен статус «Зона экологического бедствия».

Причиной этого «апокалипсиса» стал медеплавильный комбинат. Дело в том, что при производстве меди из медной руды, которой в изобилии в здешних местах, в атмосферу выбрасывается газ, с производными свинца, серы и мышьяка. Соединяясь с каплями дождя, как не сложно догадаться, образуется гремучая смесь.

А 2010 год (к слову сказать год столетия комбината) матушка-природа наглядно показала, каких дров наломал человек: в конце июня в Карабаше случилась преждевременная осень. Пожухла трава, на всех немногочисленных деревьях пожелтела листва, на местных полях погиб весь урожай.

И хотя после инцидента на заводе провели модернизацию очистных сооружений, сами жители говорят, что дышать им легче не стало. И что, как и раньше, здесь регулярно идут кислотные дожди. В справедливости этих слов мы убедились лично, когда во время дождя черный асфальт стал покрываться какой-то шипящей белой пеной. Жуткое, должен признаться, зрелище.

6-цилиндровый V-образный атмосферник выдает отличную мощность (318 "кобыл"), но при этом не особо прожорлив.

Увидеть Карабаш, как на ладони, можно поднявшись на облысевшую гору. Причем, местные жители, чтобы приезжие могли воочию увидеть всю остроту экологической проблемы, проложили к вершине автомобильную дорогу.

Подняться сюда на легковушке едва ли получится, а вот наш полноприводный Chevrolet Traverse, оснащенный системой AWD, справился с задачей легко. Селектор выбора режимов трансмиссии перед подъемом мы перевели в положение Off-Road, благодаря чему умная электроника усиливает крутящий момент на тех колесах, которые в данную секунду больше всего в нём нуждаются. Ну а вернувшись на асфальт, для экономии топлива, «шайбу» перевели в исходное положение, тем самым оставив автомобилю монопривод.

И уж коль затронули тему «горючки», то надо заметить, что несмотря на свои 318 «лошадей», автомобиль отнюдь не прожорлив. Судя по данным бортового компьютера нам удалось держать расход на уровне 10 л/ 100 км. Свой вклад в экономию бензина помимо прочего внесли система «Старт/Стоп» и умная 9-ступенчатая трансмиссия.

Неподалеку от Кыштыма установлен памятник местной знаменитости - карлику Алёшеньке. Многие уверены, что существо имеет внеземное происхождение.

Теория большого взрыва. Атомного

Полагаю, вы поняли, что удить рыбку в озерах и ручьях, что в окрестностях Карбаша, лучше не стоит. Да и, скорее всего, в тех мертвых водах давным-давно ничего съедобного не водится. Впрочем, как не советую промышлять рыбалкой в окрестностях города Кыштым, который мы тоже посетили.

Ведь именно здесь в сентябре 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне это Озерск), случилась первая ядерная катастрофа, не значительно уступающая по силе взрыва лишь Чернобыльской аварии и катастрофе на Фукусиме-1. А уж что касается радиоактивных последствий, то именно Кыштымское ЧП по-прежнему «номер один».

По одной из версий, в подземном бетонном колодце, из-за вышедшей из строя и вовремя не отремонтированной системы охлаждения, рванули высокорадиоактивные отходы. Далее возникла цепная реакция, в результате которой моментально взорвались еще два таких огромных колодца (чтобы понимали масштаб: глубина колодцев 10 метров, а их диаметр 20 метров). Взвесь от взрыва поднялась в воздух и ветром ее разнесло аж за 300 километров.

В итоге, появилась зона отчуждения под названием ВУРС (Восточно-Уральский Радиоактивный След), имеющая размеры 350 на 10 километров. С 1957 года зона обнесена колючей проволокой, которую в лучшем случае снимут лишь через 50 лет, когда закончится период полураспада радиоактивных веществ.

В Карабаше, где с экологией просто беда и люди чем только здесь не болеют, эта цитата из библии имеет особое прочтение...

Кыштымский карлик

И хотя говорят, что за пределами ВУРСа радиационный фон в норме, кыштымцы на рыбалку предпочитают ездить в соседние районы. Ведь чем чёрт не шутит, особенно если принять во внимание факт существования Кыштымского карлика Алешеньки. В 1996 году Тамара Просвирина, проживающая в поселке Коалиновый на окраине Кыштыма, обнаружила на кладбище малюсенького человечка, издававшего жалобный писк.

Алешенька вскоре умер, его тельце мумифицировалось и затем у женщины его выкрал местный забулдыга, рассчитывая выгодно продать странное существо…

Алёшенька сделал настоящий переполох в тихом Кыштыме: приезжали уфологи, антопологи, выдвигались разные теории о неземном происхождении человечка. В конечном счете «вещдок» бесследно пропал.

Но российские ученые, проведя анализы ткани, в которую долгое время был завернут Алешенька, определили, что это преждевременно появившийся на свет (на 20—25 неделе беременности) человеческий ребенок с многочисленными отклонениями в развитии. И в окрестностях Кыштыма такие случаи по сей день, увы, не редкость.

Акустика Bose с 10 динамиками и сабвуфером звучит роскошно и не оставит равнодушным ни одного меломана.

Ужасающая красота

Ну что, суров Челябинск и его окрестности? На самом деле, посетить эти места, которые несомненно вас очаруют своей ужасающей красотой, однозначно стоит. Хотя бы для того, чтобы лично увидеть разрушительную силу человека. Ведь за какие-то сто лет, что развивается промышленность на Урале, красивейшие места превращены в полную клоаку, не пригодную для жизни. Но в которой, каким-то чудом, продолжают жить и размножаться люди.

Не думайте только, что вся Челябинская область — это одна огромная промышленная помойка. К счастью, здесь осталось немало мест, где можно насладиться первозданной чистотой природы. Мы побывали на озере Тургояк. Вода здесь чистая и прозрачная, будто в море.

За проблемы экологии взялись настолько серьезно, что с недавних пор на Тургояке власти запретили использование плавсредств, работающих на бензине или дизеле. Но зато, посетив одну из местных баз отдыха, вы сможете поднатореть в парусных видах спорта. Например, научиться управлять яхтой.

Traverse вовсе не выглядит как семейный автомобиль. В его внешности очень много брутальной статусности.

Ну или освоить искусство управления каяком. Между прочим, несколько лодок мы привезли на озеро с собой. Буксировка прицепа, весом до 2260 килограммов для Chevrolet Traverse — плёвое дело. Мощности мотора хватает за глаза и наличие или отсутствие «хвоста» никак не отражается на ездовых характеристиках авто. Но не только выдающиеся буксировочные способности демонстрирует «американец».

Ко всему прочему, автомобиль обладает самым большим багажником в своем классе — аж 2 789 литров! Правда, это при условии сложенного третьего ряда сидений, которые входят в любую из двух комплектаций машины. Сколько всего мест на борту? Варьируется от 7 до 8, поскольку по желанию покупателя второй ряд сидений может быть исполнен, как в виде классического трехместного дивана, так и в виде двух роскошных капитанских кресел, с кучей регулировок.

Хотел бы я стать владельцем Chevrolet Traverse? Пожалуй, что да. Автомобиль показался мне безупречным. Богатое оснащение: 12 систем безопасности, в том числе и те, что вмешиваются в управление, помогая предотвратить ДТП; камера кругового обзора; современная мультимедийная система с цветным сенсорным экраном, способная не просто подружиться с вашим смартфоном, а стать его продолжением. А еще тут трехзонный климат-контроль с потолочными дефлекторами обдува…

В общем, такого количества нужных и современных опций в базовом оснащении я не встречал еще ни на одном чистокровном «американце».

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4 июля 2019
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