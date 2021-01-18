Путешествуем по Германии в компании красивых женщин

Фото производителя.
Следуя многолетней корпоративной традиции, известная немецкая компания Liqui Moly в очередной раз порадовала автолюбителей серией своих фирменных календарей, выпуск которых был налажен как раз в канун нынешнего 2021 года. Поскольку каждый из них по праву можно назвать произведением искусства, календари давно стали заветным сувениром для поклонников этого немецкого бренда по всему миру. Тем более, что каждый ежегодный выпуск обязательно включает в себя эротический сборник фотоиллюстраций, воспевающих красоту женской грации.

Нынешний сезон не стал исключением. Как всегда, работа известных фотографов и дизайнеров изобилует популярными европейскими фотомоделями, которые со страниц календаря знакомят нас с самыми известными местами Германии.

Просматривая календарь, можно легко совершить путешествие практически по всей стране, начиная от Северного моря и далее — от земель Шварцвальд до Лорелей, и заканчивая Дрезденом. Одним словом, географические мотивы календаря прослеживаются по всем уголкам современной Германии.

Фото производителя.

Представляя это издание широкой общественности, CEO-директор фирмы Эрнст Прост отметил, что главная идея нового календаря проста: поскольку в условиях пандемии никто не знает, как в 2021-м году будут обстоять дела с путешествиями, возникла идея — почему бы именно таким образом не познакомить людей с красотой этих невероятных мест? И, как видим, идея успешно нашла свое реальное воплощение.

Но, как обычно, только одним эротическим календарем маркетологи компании не ограничились. Для тех, кто пейзажам и моделям предпочитает рев моторов и адреналин гоночных трасс, дизайнеры компании подготовили еще один календарь, посвященный конкретно авто- и мотоспорту.

Фото производителя.

В этом красочно оформленном сборнике поклонники мото-драйва найдут самые яркие и запоминающиеся кадры прошедшего спортивного сезона.

Следует подчеркнуть, что, помимо всего прочего, в этот раз фирменный спортивный календарь включил в себя «королевские» гонки F-1 и чемпионат мира по мотогонкам, где Liqui Moly является официальным спонсором.

автопутешествие, автотуризм, автоспорт
18 января 2021
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