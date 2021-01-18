Путешествуем по Германии в компании красивых женщин

Нынешний сезон не стал исключением. Как всегда, работа известных фотографов и дизайнеров изобилует популярными европейскими фотомоделями, которые со страниц календаря знакомят нас с самыми известными местами Германии.

Просматривая календарь, можно легко совершить путешествие практически по всей стране, начиная от Северного моря и далее — от земель Шварцвальд до Лорелей, и заканчивая Дрезденом. Одним словом, географические мотивы календаря прослеживаются по всем уголкам современной Германии.