Путешествуем по Германии в компании красивых женщин

Нынешний сезон не стал исключением. Как всегда, работа известных фотографов и дизайнеров изобилует популярными европейскими фотомоделями, которые со страниц календаря знакомят нас с самыми известными местами Германии.
Просматривая календарь, можно легко совершить путешествие практически по всей стране, начиная от Северного моря и далее — от земель Шварцвальд до Лорелей, и заканчивая Дрезденом. Одним словом, географические мотивы календаря прослеживаются по всем уголкам современной Германии.
Представляя это издание широкой общественности, CEO-директор фирмы Эрнст Прост отметил, что главная идея нового календаря проста: поскольку в условиях пандемии никто не знает, как в 2021-м году будут обстоять дела с путешествиями, возникла идея — почему бы именно таким образом не познакомить людей с красотой этих невероятных мест? И, как видим, идея успешно нашла свое реальное воплощение.
Но, как обычно, только одним эротическим календарем маркетологи компании не ограничились. Для тех, кто пейзажам и моделям предпочитает рев моторов и адреналин гоночных трасс, дизайнеры компании подготовили еще один календарь, посвященный конкретно авто- и мотоспорту.
В этом красочно оформленном сборнике поклонники мото-драйва найдут самые яркие и запоминающиеся кадры прошедшего спортивного сезона.
Следует подчеркнуть, что, помимо всего прочего, в этот раз фирменный спортивный календарь включил в себя «королевские» гонки F-1 и чемпионат мира по мотогонкам, где Liqui Moly является официальным спонсором.