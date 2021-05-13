По каким городам чаще всего путешествуют россияне с наступлением тепла

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о том, что на майских праздниках возник жутчайший коллапс на Черноморском побережье, ибо россияне массово ринулись в тепло, да еще и на своих автомобилях. Напомним, что согласно опросу независимых экспертов, именно на машинах поехали путешествовать 77% наших соотечественников. А потому в подаренные Путиным каникулы буксовали в заторах не только на дорогах, но и на набережных.
Между тем, Сочи оказался лишь третьим по популярности городом у туристов — страна массово рванула на отдых в Москву! Причем многие прикатили в Белокаменную на такси. А что: не нужно платить за парковку, умываться собственным потом в пробках и отказывать себе в горячительном. Согласно исследованию, проведенному в городах-миллионниках сервисом городской мобильности «Ситимобил», в Первопрестольную ездили много чаще, чем в Казань, Волгоград и Санкт-Петербург.
Впрочем, северная столица стала вторым по популярности городом. Если говорить о жителях Москвы, то именно они больше остальных покатились в Питер. Окрестности Сочи же у москвичей оказались второй по востребованности локацией для вояжа. А еще мощный поток гостей на черноморский курорт хлынул из ближайшего Краснодара.
Что касается точечных поездок, то в целых десять раз увеличилось число заказов такси из Санкт-Петербурга в Кронштадт, в 2,5 раза — из Сочи в Лазаревское и в 1,5 раза — в Красную Поляну. Разумеется, ряд транспортных компаний не побрезговал внушительно задрать ценники на услуги пассажирских перевозок.
А еще наши люди наловчились рассекать по асфальту на электросамокатах. В частности, на майских праздниках этот вид транспорта приобрел массовый характер. В той же Москве, к примеру, на ВДНХ и в Парке Горького за электрическими самокатами едва ли не выстраивались очереди. Страшно представить, что будет летом.