По каким городам чаще всего путешествуют россияне с наступлением тепла

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о том, что на майских праздниках возник жутчайший коллапс на Черноморском побережье, ибо россияне массово ринулись в тепло, да еще и на своих автомобилях. Напомним, что согласно опросу независимых экспертов, именно на машинах поехали путешествовать 77% наших соотечественников. А потому в подаренные Путиным каникулы буксовали в заторах не только на дорогах, но и на набережных.

Между тем, Сочи оказался лишь третьим по популярности городом у туристов — страна массово рванула на отдых в Москву! Причем многие прикатили в Белокаменную на такси. А что: не нужно платить за парковку, умываться собственным потом в пробках и отказывать себе в горячительном. Согласно исследованию, проведенному в городах-миллионниках сервисом городской мобильности «Ситимобил», в Первопрестольную ездили много чаще, чем в Казань, Волгоград и Санкт-Петербург.