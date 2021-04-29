Транспорт для перевозок: как и на чем можно сэкономить

Почему лизинг?

Для юридических лиц и предпринимателей это наиболее современное и оптимальное решение. Помимо уже указанного преимущества здесь работают следующие:

1. Лизинговая компания как оптовый покупатель автомобилей (далее она передает их в аренду) получает приличные скидки от производителей, которые впоследствии транслирует своим клиентам. В ряде случаев они доходят до 20%.

2. Чтобы начать пользоваться предметом лизинга, достаточно внести аванс от 5% от его стоимости.

3. Впрочем, даже если выбрать аванс побольше (до половины цены нового автомобиля для уменьшения ежемесячных выплат), то в качестве него можно зачесть имеющее транспортное средство.

4. Лизинг отличается от обычной аренды возможностью переоформить автомобиль на себя по истечению срока договора. Причем не только на предприятие, но и на частное лицо. Этим пользуются не только руководители, но и рядовые сотрудники (раннее мы рассказывали о программе «Кадромобиль»).

5. В лизинговые платежи можно включить не только аренду автомобиля, но и оплату возникающих при его эксплуатации дополнительных услуг: шиномонтаж и сезонное хранение резины, помощь на дорогах и юридическое сопровождение и др. В ряде случае это выгоднее, чем содержать в штате специальных сотрудников для выполнения соответствующих функций.

6. Как крупный приобретатель техники лизингодатель — интересный партнер для различных сервисных провайдеров. Например, у Газпромбанк Автолизинга есть совместная программа с «Газпром нефтью»: клиенты лизинговой компании получают скидку до 7% на топливо на ее сети АЗС по карте «ОПТИ 24». А сотрудничество со страховщиками дает возможность значительно снижать тарифы по каско или вовсе компенсировать клиентам его стоимость.

7. И, наконец, вопрос доступности самого финансирования. По данным ЦБ, закредитованность предприятий малого и среднего бизнеса находится на высоком уровне, что приводит к отказам в выдаче кредитов со стороны банков почти в 50% случаев обращения. Лизинговые же компании охотнее идут на риск, ведь предмет лизинга находится в их собственности, пока действует договор аренды.