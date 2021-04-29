Транспорт для перевозок: как и на чем можно сэкономить

Начать, пожалуй, стоит с того, что по ходу ведения своей коммерческой деятельности организациям приходится постоянно подбивать балансы, наиболее оптимально распределять оборотные средства, пристально следя за расходной частью (например, фондом оплаты труда сотрудников). Отсюда возникает постоянная дилемма при решении логистических задач: приобрести за собственные средства или воспользоваться заемными?
Вопреки расхожему мнению о том, что жить в долг — слишком кабально, простая калькуляция показывает, что все не так очевидно. Во-первых, наличные средства должны работать на развитие бизнеса и оборачиваться. Во-вторых, заемные средства — это не всегда сплошные расходы. При грамотном подходе можно не только эффективно распределить нагрузку на предприятие при обслуживании займов (например, с учетом сезонности бизнеса), но и вернуть налоговые отчисления. Так, компании на основной системе налогообложения могут вернуть с уплаченных по договору лизинга платежей до 40%. Хотя, как мы увидим ниже, лизинг как инструмент пополнения фондов (в нашем случае — автопарка) позволяет не только это.
Почему лизинг?
Для юридических лиц и предпринимателей это наиболее современное и оптимальное решение. Помимо уже указанного преимущества здесь работают следующие:
1. Лизинговая компания как оптовый покупатель автомобилей (далее она передает их в аренду) получает приличные скидки от производителей, которые впоследствии транслирует своим клиентам. В ряде случаев они доходят до 20%.
2. Чтобы начать пользоваться предметом лизинга, достаточно внести аванс от 5% от его стоимости.
3. Впрочем, даже если выбрать аванс побольше (до половины цены нового автомобиля для уменьшения ежемесячных выплат), то в качестве него можно зачесть имеющее транспортное средство.
4. Лизинг отличается от обычной аренды возможностью переоформить автомобиль на себя по истечению срока договора. Причем не только на предприятие, но и на частное лицо. Этим пользуются не только руководители, но и рядовые сотрудники (раннее мы рассказывали о программе «Кадромобиль»).
5. В лизинговые платежи можно включить не только аренду автомобиля, но и оплату возникающих при его эксплуатации дополнительных услуг: шиномонтаж и сезонное хранение резины, помощь на дорогах и юридическое сопровождение и др. В ряде случае это выгоднее, чем содержать в штате специальных сотрудников для выполнения соответствующих функций.
6. Как крупный приобретатель техники лизингодатель — интересный партнер для различных сервисных провайдеров. Например, у Газпромбанк Автолизинга есть совместная программа с «Газпром нефтью»: клиенты лизинговой компании получают скидку до 7% на топливо на ее сети АЗС по карте «ОПТИ 24». А сотрудничество со страховщиками дает возможность значительно снижать тарифы по каско или вовсе компенсировать клиентам его стоимость.
7. И, наконец, вопрос доступности самого финансирования. По данным ЦБ, закредитованность предприятий малого и среднего бизнеса находится на высоком уровне, что приводит к отказам в выдаче кредитов со стороны банков почти в 50% случаев обращения. Лизинговые же компании охотнее идут на риск, ведь предмет лизинга находится в их собственности, пока действует договор аренды.
Что взять?
У одной и той же компании задачи обновления автопарка могут быть связаны с совершенно разными сегментами техники. Гендиректор или иной топ-менеджер может рассматривать для себя премиальный седан или внедорожник для представительских целей, отдел логистики — развозные фургоны или фуры, а рядовые сотрудники — просто искать альтернативное финансирование для покупки личного транспорта. Давайте на конкретных действующих предложениях рассмотрим, где какая выгода возникает.
Лизинг, как мы уже помним, — инструмент достаточно гибкий. Даже за дорогой премиальный автомобиль можно усесться с минимальными первоначальными вложениями. Как насчет полноприводого Mercedes-Benz S350d 4Matic в исполнении Busines за 11,12 млн руб.? Не стоит пугаться его начальной цены. Чтобы начать пользоваться этим роскошным седаном, достаточно внести в качестве аванса 5% от его стоимости (556 тыс. руб.). Через три года ежемесячных выплат (по 401,4 тысячи) останется внести последнюю символическую тысячу рублей — и можно переоформлять автомобиль на компанию или на конкретного сотрудника.
Еще одно преимущество лизинга, о котором мы не упомянули выше, — программы госубсидирования. На ряд моделей лизинговые компании предоставляет скидку до 12,5%, а государство затем компенсирует им эти потери. Так происходит, к примеру, с фургонами Ford Transit по цене от 2 264 000 ₽ Чтобы не переплачивать по ходу аренды, можно выбрать при расчете нулевое удорожание с договором на 2 года и авансом в размере 22% от стоимости предмета лизинга. Ежемесячные платежи при равном графике составят 69 970 ₽, а на выкупной распределится 10% остатка — после его внесения фургон можно переоформить как на организацию, так на физлицо. А если поспешить с покупкой, то еще и получить 4 года техобслуживания в подарок. Суммарная экономия доходит до полумиллиона рублей (дополнительную скидку в 2% Газпромбанк Автолизинг сделает за своевременное обслуживание платежей).
По причине все той же госсубсидии можно рассмотреть в лизинг продукцию АЗ «УРАЛ» — крупнейшего производителя полноприводных грузовых автомобилей в России. Итоговая экономия для юрлиц и ИП достигает здесь 18%. Снизить ежемесячную нагрузку на предприятие до комфортных 32 тыс. руб. при эксплуатации бортового Урал Next (модификация 4320–5111–73 по цене 3,61 млн руб.) с колесной формулой 6х6 и грузоподъемностью 6,5 тонны вполне реально. Для этого договор заключается на 5 лет, в качестве аванса вносится 41% от стоимости грузовика, а выкупной платеж равен 15%. Впоследствии юрлица на основной системе налогообложения смогут компенсировать виде налога на прибыль и НДС до 1,5 млн руб.
Словом, скидки от государства, производителей и лизинговых компаний, дополнительные преимущества по услугам и сервисам делают покупку транспорта в лизинг — выгодным вложением средств. Компания продолжает оборачивать средства на благо бизнеса и не теряет в возможностях передвижения ее сотрудников и продукции.
ООО «Газпромбанк Автолизинг»