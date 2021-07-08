Не заморачивайтесь, развлекая ребенка в дороге, чтобы остаться в своем уме

Фото otdyhateli.com
Рано или поздно родителям-путешественникам предстоит отправиться в путь с ребенком на автомобиле. Если поездка затянется больше, чем на пару часов, то придется всячески развлекать «спиногрыза». Для того, чтобы он не заскучал и не вымотался. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о том, как помочь маленькому пассажиру выдержать длительную поездку, а родителям не сойти с ума.
Ирина Юрьева
Самое главное правило — не заморачивайтесь! Ребенку нужен спокойный родитель, а не мама или папа с дергающимся глазом. Возьмите с собой большое количество игрушек. Лучше всего купить новые (не показывать их ребенку до поездки) и выдавать по необходимости. Эффект новизны отвлекает. И, конечно, стоит захватить с собой любимую игрушку отпрыска, иначе он может закатить истерику, не найдя любимого друга.
А если им является телефон или планшет с мультиками и играми, то смело берите это в путь. Загрузите гигабайты мультфильмов и несколько игр. И можно смело приглушить голос совести если думаете, что их просмотр должен длиться только по 20 минут в день. В дороге мультики — ваше спасение. Такая же ситуация с играми на телефоне или планшете. Если ребенок хочет играть — пусть играет.
А чтобы он не устал держать планшет все 1,5—2 часа пока идет мультфильм, можно закрепить устройство перед сиденьем. Для этого не всегда надо покупать дорогой держатель или органайзер на спинку. Можно взять канцелярский прозрачный файлик, закрепить его штырями подголовника переднего сидения и вложить планшет в сделанный прозрачный карман.
Фото из соцсетей.

Наушники можете подключить шнуром через разрез, но удобнее использовать беспроводные. Конечно, ребенок может смотреть мультики и без наушников, но тогда скатиться в истерику рискует родитель, ведь большое количество песенок или диалоги из мультфильмов часто сильно раздражают взрослых. И после нескольких часов такой поездки придется успокаивать уже не ребенка, а себя.

В таком бюджетном варианте есть небольшое «но»: когда файл продырявлен штырями подголовника, могут образоваться складки и немного мешать просмотру. Конечно, не стоит включать мультики на всю поездку, ребенок от них устанет. Лучше составить расписание и чередовать игрушки, сон, еду, остановку и мультфильмы.

Всегда помните про главное правило «не заморачиваться». Стоит отметить, что ребенок может от стресса не хотеть есть или перейти на вредную, на ваш взгляд, еду. Пусть ест, что хочет. Не волнуйтесь. И не всегда нужно таскать с собой контейнеры с едой. Ребенок может внезапно отказаться это есть, а пища через несколько часов может испортиться. Тогда лучше заехать на заправку или в ресторан быстрого питания.

В машине должны быть перекусы: яблоки, морковка, сушки, печенье, бананы, шоколадки, хлебцы и даже чипсы. Если переживаете по поводу ЗОЖ, то опять вспоминайте о самом главном правиле — сильно не заморачиваться: ваши нервы важнее. Будьте готовы к тому, что в машине будет мегасрач: надоевшие игрушки, крошки и куски еды везде. Не заморачивайтесь! И берите с собой мусорные мешки.

автопутешествие, автотуризм, лайфхак, гаджеты
8 июля 2021
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