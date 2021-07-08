Не заморачивайтесь, развлекая ребенка в дороге, чтобы остаться в своем уме

Наушники можете подключить шнуром через разрез, но удобнее использовать беспроводные. Конечно, ребенок может смотреть мультики и без наушников, но тогда скатиться в истерику рискует родитель, ведь большое количество песенок или диалоги из мультфильмов часто сильно раздражают взрослых. И после нескольких часов такой поездки придется успокаивать уже не ребенка, а себя.
В таком бюджетном варианте есть небольшое «но»: когда файл продырявлен штырями подголовника, могут образоваться складки и немного мешать просмотру. Конечно, не стоит включать мультики на всю поездку, ребенок от них устанет. Лучше составить расписание и чередовать игрушки, сон, еду, остановку и мультфильмы.
Всегда помните про главное правило «не заморачиваться». Стоит отметить, что ребенок может от стресса не хотеть есть или перейти на вредную, на ваш взгляд, еду. Пусть ест, что хочет. Не волнуйтесь. И не всегда нужно таскать с собой контейнеры с едой. Ребенок может внезапно отказаться это есть, а пища через несколько часов может испортиться. Тогда лучше заехать на заправку или в ресторан быстрого питания.
В машине должны быть перекусы: яблоки, морковка, сушки, печенье, бананы, шоколадки, хлебцы и даже чипсы. Если переживаете по поводу ЗОЖ, то опять вспоминайте о самом главном правиле — сильно не заморачиваться: ваши нервы важнее. Будьте готовы к тому, что в машине будет мегасрач: надоевшие игрушки, крошки и куски еды везде. Не заморачивайтесь! И берите с собой мусорные мешки.