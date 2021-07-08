Не заморачивайтесь, развлекая ребенка в дороге, чтобы остаться в своем уме

Самое главное правило — не заморачивайтесь! Ребенку нужен спокойный родитель, а не мама или папа с дергающимся глазом. Возьмите с собой большое количество игрушек. Лучше всего купить новые (не показывать их ребенку до поездки) и выдавать по необходимости. Эффект новизны отвлекает. И, конечно, стоит захватить с собой любимую игрушку отпрыска, иначе он может закатить истерику, не найдя любимого друга.

А если им является телефон или планшет с мультиками и играми, то смело берите это в путь. Загрузите гигабайты мультфильмов и несколько игр. И можно смело приглушить голос совести если думаете, что их просмотр должен длиться только по 20 минут в день. В дороге мультики — ваше спасение. Такая же ситуация с играми на телефоне или планшете. Если ребенок хочет играть — пусть играет.

А чтобы он не устал держать планшет все 1,5—2 часа пока идет мультфильм, можно закрепить устройство перед сиденьем. Для этого не всегда надо покупать дорогой держатель или органайзер на спинку. Можно взять канцелярский прозрачный файлик, закрепить его штырями подголовника переднего сидения и вложить планшет в сделанный прозрачный карман.