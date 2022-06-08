Автопутешествие в сказку: 100 причин провести летний отдых на Алтае

Вы наверняка слышали о божественном отдыхе на Алтае? Да только, признайтесь, побывать, увы, так пока и не удалось. А между тем, не увидеть эту красоту — преступление. Скажем больше: побывав тут однажды, вы обязательно захотите сюда вернуться…

Мы уже неоднократно гостили в этих местах, путешествовали и отдыхали. Нынешняя же поездка оказалась и вовсе удивительной, ибо вояж наш проходил за рулем самого настоящего советского ретрокара. Точнее, даже нескольких.