Автопутешествие в сказку: 100 причин провести летний отдых на Алтае

Вы наверняка слышали о божественном отдыхе на Алтае? Да только, признайтесь, побывать, увы, так пока и не удалось. А между тем, не увидеть эту красоту — преступление. Скажем больше: побывав тут однажды, вы обязательно захотите сюда вернуться…
Мы уже неоднократно гостили в этих местах, путешествовали и отдыхали. Нынешняя же поездка оказалась и вовсе удивительной, ибо вояж наш проходил за рулем самого настоящего советского ретрокара. Точнее, даже нескольких.
Век назад знаменитый ныне Чуйский тракт был признан дорогой государственного значения. Именно тогда началось превращение узкой тропы, вечно размытой дождями, в символ Сибири. Это не просто легендарная трасса, которая связывает Сибирь и Монголию. Это 1000 километров заповедной дикой природы, памятники культуры и архитектуры, перевалы, бурные реки, неописуемой красоты горы, водопады, колоритные традиции, буддистские обычаи и современная развивающаяся инфраструктура с экзотическими турбазами, рафтингом и отдыхом на свежем воздухе.
Да, автомобильный туризм в России имеет большое будущее. Чуйский тракт — отличный маршрут для тех, кто готов к открытиям, постоянному движению и сменяющейся картинке за окном. Впрочем, лучше один раз увидеть…
И пока вы не попали на Алтай самостоятельно, предлагаем наш видеоотчет. Не благодарите!