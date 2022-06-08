ГИБДД отказывается нести ответственность за ошибочно выписанные штрафы

— МВД России была направлена позиция в Минюст России, в соответствии с которой законопроект не поддерживается в связи с тем, что за совершение противоправных действий должностные лица органов внутренних дел могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а также к административной ответственности в соответствии с КоАП, — говорится в сообщении МВД.

Напомним, что всего пару недель назад группа депутатов от ЛДПР, а также ряд сенаторов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками в КоАП. Согласно тексту документа, за незаконно вынесенное штрафное постановление в отношении водителя сотруднику ГИБДД полагается штраф в размере неправосудно оформленного инспектором наказания автовладельца. Авторы поправки указали также, что такое взыскание с полицейского не может быть меньше 5000 рублей. Фактически речь идет о «зеркальном» штрафе для автора незаконного постановления в отношении водителя.

Правоохранители считают, что вводить подобную практику не надо. Мол, по каждому ошибочному постановлению, оформленному сотрудником ГИБДД, проводится служебная проверка, по результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования, и этого вполне достаточно, приводит мнение МВД по этому вопросу РИА Новости.