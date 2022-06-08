ГИБДД отказывается нести ответственность за ошибочно выписанные штрафы

— МВД России была направлена позиция в Минюст России, в соответствии с которой законопроект не поддерживается в связи с тем, что за совершение противоправных действий должностные лица органов внутренних дел могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а также к административной ответственности в соответствии с КоАП, — говорится в сообщении МВД.
Напомним, что всего пару недель назад группа депутатов от ЛДПР, а также ряд сенаторов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками в КоАП. Согласно тексту документа, за незаконно вынесенное штрафное постановление в отношении водителя сотруднику ГИБДД полагается штраф в размере неправосудно оформленного инспектором наказания автовладельца. Авторы поправки указали также, что такое взыскание с полицейского не может быть меньше 5000 рублей. Фактически речь идет о «зеркальном» штрафе для автора незаконного постановления в отношении водителя.
Правоохранители считают, что вводить подобную практику не надо. Мол, по каждому ошибочному постановлению, оформленному сотрудником ГИБДД, проводится служебная проверка, по результатам которой принимаются соответствующие меры реагирования, и этого вполне достаточно, приводит мнение МВД по этому вопросу РИА Новости.
Быстрая и остро негативная реакция правоохранительного ведомства на инициативу депутатов вполне объяснима: законотворцы выступили за выстраивание совершенно прозрачного и справедливого механизма наказания недобросовестных полицейских. Ведь никто за пределами МВД не может знать: был ли на самом деле подвергнут «дисциплинарной ответственности» конкретный гаишник или нет. А если подвергнут, то в какой именно форме? Это же «военная тайна»… Между тем, устный выговор от начальника — это ведь тоже «дисциплинарная ответственность».
Хотя из-за незаконного штрафа автовладелец может, к примеру, не получить высокооплачиваемую работу: существуют организации, где даже административное правонарушение сотрудника, не говоря уже о соискателе, считается серьезным поводом подумать о расставании с работником. Незаконно выписанный штраф с камеры, о котором автовладелец может даже и не подозревать, через пару месяцев в состоянии превратиться для него в большую проблему — когда судебные приставы начнут замораживать его счета и принудительно списывать «задолженность».
Особенно «приятен» подобный поворот событий, когда тебе с твоего срочного банковского депозита причитается приличный «процент». Из-за того, что приставы спишут с него злосчастные несколько тысяч рублей, получится, что условия вашего договора с банком нарушены и никаких дивидендов вам уже не видать.
И виновнику подобного — совершенно конкретному сотруднику ГИБДД — всего лишь какое-то «дисциплинарное взыскание»? Где же тут справедливость? МВД, давая отрицательный отзыв на законопроект, опасается совершенно определенных последствий от его возможного внедрения. В частности, инспектора ГИБДД, оформляющие штрафы с камер автоматической фиксации, будут знать, что в случае ошибки им «светит» 5000 рублей штрафа. И во всех сколь-нибудь сомнительных случаях будут браковать фотоматериалы.
Это сейчас они фактически не гладя подписывают постановления о штрафах для водителей, тратя на каждое максимум скунд по 10. А под угрозой лишиться 5000 рублей будут вынуждены изучать материалы тщательней и дольше. Существующий штат инспекторов ГИБДД перестанет справляться с поступающим объемом материалов с камер и МВД придется как-то решать эту проблему — набирая дополнительных сотрудников и выделяя дополнительное финансирование на их содержание. С точки зрения МВД — «лишняя» работа и траты. Служивым гораздо выгоднее оставить все как есть, поскольку «проблемы индейцев шерифа не волнуют»!
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