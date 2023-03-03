Жулики освоили «развод» водителей на деньги с помощью «генератора водорода» в машине

В последнее время сайты объявлений и автомобильные интернет-ресурсы наполнились предложениями о переоборудовании любого автомобиля неким девайсом, работающим на обычной воде и вырабатывающем водород. Агрегат «проходит» под разными названиями: «гибридная система водородного питания (СВП)», Hydrogen Super Smart System, «генератор водорода для грузового транспорта», «генератор водорода на машину» и тому подобными. В рекламных объявлениях (как правило, написанных словно под копирку) дилеры «водородных» штуковин указывают своими локациями практически все крупные города европейской части России.

После установки «водорода на машину» они обещают, в частности, «гарантированное снижение расхода топлива в диапазоне от 20 до 50%». А еще, утверждают «изобретатели», «за счет стопроцентного КПД повышается мощность двигателя до 25%». И при этом его ресурс увеличивается в 1,5—2 раза.

Не удержусь и позволю себе привести целиком еще одну цитату из подобного рода завлекалок: этот бред неизбежно порвет на части разум любого, кто имеет хоть какое-то представление о работе ДВС.