Жулики освоили «развод» водителей на деньги с помощью «генератора водорода» в машине

В последнее время сайты объявлений и автомобильные интернет-ресурсы наполнились предложениями о переоборудовании любого автомобиля неким девайсом, работающим на обычной воде и вырабатывающем водород. Агрегат «проходит» под разными названиями: «гибридная система водородного питания (СВП)», Hydrogen Super Smart System, «генератор водорода для грузового транспорта», «генератор водорода на машину» и тому подобными. В рекламных объявлениях (как правило, написанных словно под копирку) дилеры «водородных» штуковин указывают своими локациями практически все крупные города европейской части России.
После установки «водорода на машину» они обещают, в частности, «гарантированное снижение расхода топлива в диапазоне от 20 до 50%». А еще, утверждают «изобретатели», «за счет стопроцентного КПД повышается мощность двигателя до 25%». И при этом его ресурс увеличивается в 1,5—2 раза.
Не удержусь и позволю себе привести целиком еще одну цитату из подобного рода завлекалок: этот бред неизбежно порвет на части разум любого, кто имеет хоть какое-то представление о работе ДВС.
Итак, наслаждайтесь: «Ваше чисто сгорающее топливо будет отдавать в атмосферу только воду и кислород вместо загрязняющих выбросов. Это исключит загрязняющие выбросы, которые отравляют окружающую среду и приводят к глобальному потеплению». Как говорится — без комментариев.
При ближайшем рассмотрении «гибридная система водородного питания» представляет собой примитивный набор оборудования для электролиза воды. Его устанавливают в моторный отсек машины или на заднюю часть кабины тягача-бескапотника. И подключают к электросети авто. В процессе работы электричество разлагает воду на кислород и водород, которые отправляются во впускной коллектор мотора. И вот этот-то водород, согласно уверениям торговцев, снижает расход топлива, резко повышает мощность движка, убирает нагар со свечей и каким-то образом куда-то девает «загрязняющие выбросы, отравляющие окружающую среду».
На бессмысленность этой системы указывает хотя бы то, что для разложения воды на водород и кислород она потребляет электричество, выработанное штатным генератором ТС. Работу которого, в конечном счете, обеспечивает сгорание топлива в цилиндрах.
Иными словами, тепловая энергия сначала превращается в электрическую (с потерями из-за КПД двигателя внутреннего сгорания), потом тратится на электролиз воды (с учетом еще одного этапа естественных потерь в электросистеме авто), а потом опять превращается в тепло при сгорании водорода и кислорода в цилиндрах. Где тут можно найти повышение мощности и «экономию» хоть чего-нибудь — ведомо лишь тем, кто впаривает эти «генераторы» доверчивым автовладельцам.
Характерно, что цены на эти чудо-устройства совсем не детские. В зависимости от региона и жадности конкретного продавца, комплект «системы водородного питания» может стоить от 20 000 до 80 000 рублей! Забавно, что одни продавцы этого товара предлагают выслать покупателю установочный набор устройства, уверяя, что с его монтажом справится любой рукастый мужик. А другие настойчиво предлагают еще и установку «водорода» на авто клиента, поскольку эта операция требует серьезной квалификации исполнителя. За работу которого просят 10 000 −12 000 рублей.
В любом случае, подобный бизнес — чистое мошенничество. Поскольку «экономия на водороде» — обман от начала и до конца. Хотя, к счастью, и безвредный для мотора: от него двигателю ни лучше и ни хуже не станет. Разве что криворукий установщик «генератора водорода» что-нибудь сломает под капотом в процессе своей «работы»…