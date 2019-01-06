Africa Eco Race-2019: антисанитария контрастов

Третий день для ралли Africa Eco Race — это только самое начало. Гонщики вкатываются, но все равно понимают, что важно каждое мгновение. Потерянное тобой время сразу же становится козырем для противника. В общем, в ралли-рейдах очень актуальна «Сказка о потерянном времени»…

Так что спортсмены не откладывают основную борьбу «на потом», включаются в гонку сразу. Они проходят трассу на максимальной скорости. Особенность крупных международных ралли состоит в том, что в дорожной карте не прописаны все препятствия. Указываются самые серьезные опасности, а в остальном пилот должен полагаться исключительно на собственные опыт и мастерство. Но когда жмешь «на все деньги», ошибка вполне предсказуема.

Так, в первый же день наглухо разбили багги Can-Am. Повезло, что сами спортсмены (француз Филипп Пинчеде и бельгиец Ховьер Бегун) не пострадали. Теперь они едут вместе с сопровождением, на профессиональном сленге это называется «овощем».