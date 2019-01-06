Africa Eco Race-2019: антисанитария контрастов

Третий день по саваннам Африки мчат спортивные машины участников ралли Africa Eco Race-2019. Каждый этап становится для кого-то днем триумфа, а для другого — поражением. И первые, и вторые запомнят этот день на всю жизнь. Настоящие спортсмены сделают верный вывод — даже если ты проиграл, за победу все-равно нужно бороться. Приложить все свое умение, силу, выдержку, сражаться всем своим существом. Только к таким благосклонна Фортуна…
Третий день для ралли Africa Eco Race — это только самое начало. Гонщики вкатываются, но все равно понимают, что важно каждое мгновение. Потерянное тобой время сразу же становится козырем для противника. В общем, в ралли-рейдах очень актуальна «Сказка о потерянном времени»…
Так что спортсмены не откладывают основную борьбу «на потом», включаются в гонку сразу. Они проходят трассу на максимальной скорости. Особенность крупных международных ралли состоит в том, что в дорожной карте не прописаны все препятствия. Указываются самые серьезные опасности, а в остальном пилот должен полагаться исключительно на собственные опыт и мастерство. Но когда жмешь «на все деньги», ошибка вполне предсказуема.
Так, в первый же день наглухо разбили багги Can-Am. Повезло, что сами спортсмены (француз Филипп Пинчеде и бельгиец Ховьер Бегун) не пострадали. Теперь они едут вместе с сопровождением, на профессиональном сленге это называется «овощем».
Аборигены с камнями в спину
Пресса тоже едет «овощем», так что появляется возможность взглянуть на загадочное Марокко. Надо отметить, что люди здесь простые и прямолинейные. Даже слишком. Подростки радостно машут нам, мы им в ответ. Один 10-летний мальчуган, помахав нам рукой, со счастливым выражением лица бросил в машину камнем, чем-то напомнив кадры из фильма «Вождь краснокожих». Громыхнуло внушительно, но «Соболь» выдержал. Останавливаться стоит с опаской. Сразу же подходят местные и просят по мелочи: сигаретку, мелочишку. Ели не даешь, то обиду в себе не держат, могут запросто плюнуть на спину. В общем, милые люди.
Антисанитария страшная. Организаторы гонки запуганы настолько, что на брифинге рекомендуют не здороваться друг с другом за руку — чтобы заразу не подцепить. Непонятно, перестраховываются или уже обнаружили эпидемию, но не хотят народ пугать.
На фоне не самого высокого экономического уровня жизни населения, Марокко поражает исключительно качественными дорогами. Возможно, на очередной межгосударственной встрече нашим чиновникам стоит поинтересоваться рецептом — как в бедной стране делать хорошие дороги.
Гонка вся состоит из контрастов. Одни спортсмены рвутся к победе любой ценой. Отчетливо понимая, что коллегам нужна помощь, такие проезжают мимо попавших в беду. Но все же хороших людей гораздо больше.
На третий день гонки Africa Eco Race разбился Жюльем Видом, управлявший байком KTM. Его случайно заметил такой же мотогон Марио Пигораро. Остановился, вызвал помощь и оставался со своим товарищем до прибытия спасателей. Жюльем Видом получил серьезные травмы и его оперативно направляют во Францию.
Взаимопомощь важна. Российский экипаж в составе Алексея Титова и Андрея Русова на Ford Raptor попал в затруднительное положение: техничка МАЗ вышла из строя. В результате необходимые вещи и детали загрузили в техничку соперников — команды «ГАЗ Рейд Спорт».
- Своих не бросаем, — коротко пояснил руководитель команды Вячеслав Субботин.
Без воды, но в юбке
Насколько тяжел каждый день гонки, показал случай с француженкой Юлией Ваннекен на мотоцикле КТМ. Третий день оказался тяжелый — около 400 «боевых» километров. Девушка полностью обессилела и ее вытаскивали спасатели. Уже при подъезде к бивуаку они встретились на нашей, журналистской группой.
Конечно, все участники соревнований имеют средства связи. Но все равно риск остаться в пустыне одному велик. История знает несколько случаев гибели участников Дакара. Страсти накаляются.
- На второй день мы три раза буксовали в песках и пришли поздно, рассказывает пилот команды «ГАЗ рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Сегодня хотели наверстать упущенное. Стартовали с 24-й позиции. Шли хорошо, обогнали 17 соперников, были седьмыми. Оставалось 12 км до финиша, но влетели в яму и сломали рулевое. Починились, и своим ходом дошли до финиша. Я думаю, что самым сложным участком станет Мавритания — там пески страшные. Готовимся, будем сражаться!