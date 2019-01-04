Africa Eco Race-2019: по стандартам «Дакара»

Какие у вас возникают ассоциации при слове Марокко? Первое — это, пожалуй, мандарины, атрибут новогоднего стола. Символично, что в первый день нового 2019-го года огромный паром выгрузил сотни машин участников трансконтинентального ралли Africa Eco Race на берега Марокко
Таможенник окинул взглядом забитый баулами журналистский «Соболь». Он явно решал, стоит ли проверять или нет? Секунд 30 тишины и он звучно захлопнув пятую дверь машины, вернул мои документы. Не доходя до своей будки он обернулся и, улыбнувшись во все 32 зуба добавил: — Добро пожаловать в Африку! Африка сложна и многогранна, почувствовать и тем более понять ее сразу же в первые дни невозможно.
В одиночку совсем не хочется заходить в переулки — наслышан о криминале в Марокко. Улицы не блещут чистотой, тротуары забиты старой въевшейся грязью. Нечистоты на улицах не связаны с прошедшим праздником — на улице 1 января. Это уже образ жизни!
С другой стороны, уже в 8 часов утра в первый день нового года молодежь азартно играет в футбол. И такой подход в тот момент, когда значительная часть взрослого населения одной шестой части суши мается с похмелья вызывает уважение.
В общем, первая африканская страна на пути ралли Africa Eco Race блещет контрастами. Зато вполне ожидаемо было увидеть мандарины на улицах. Ими загружают весь салон рыдванов-легковушек и продают на вес. Когда я спросил цену в евро, то по забегавшим глазам продавца сразу понял, что мне назовут двойную, а то и тройную таксу. Впрочем, она меня вполне устроила — в переводе на наши деньги получилось 30 рублей за килограмм.
Бросается в глаза обилие 20—35-летних Mercedes на улицах. Машины надежные, ремонтируются на коленке. Разговорился с таксистом — современные электронные переводчики обеспечивают возможность поболтать с кем угодно.
Выяснилось, что вопрос с запчастями здесь решают просто — берут подходящую и подгоняют под нужный размер. Самые популярные инструменты в автосервисе — это болгарка и сварочный аппарат.
В общем получается, что Марокко насыщенна старыми Мерседесами и мандаринами. Получается стана трех М: Марокко-Мереседес-Мандарин. Страна МММ!
Первый день был одновременно и простой и затруднительный. С одной стороны, спортивный участок совсем короткий — 86 км. Впрочем, эта простота сыграла злую шутку с экипажем одного из багги — влетели в огромную яму. И сами травмировались и машину разбили в хлам.
Однако потом предстоял 500-километровый рывок к бивуаку и совсем неафриканская ночевка при нулевой температуре! В общем на старт второго дня выкатывались слегка уставшими и невыспавшимися. Организаторы сказали просто:
— Сегодня вы почувствуете настоящий Дакар!
Расстояние второго дня ралли 460 км км, изобилующие коварными песками. Поэтому многие машины вернулись уже затемно. Основная причина — сложные, непроходимые пески. Пилот команды «ГАЗ Рейд спорт» Алексей Игнатов:
— Трасса сложная, нужно работать и физически, и головой. Был горный серпантин: по скользким скалам, настоящие козьи тропы. По таким только тихо и аккуратно. Важно было и колеса сберечь, и машину в целом. Нередко дорог нет, указано только направление. Идти прямо по которому не удается — машина засаживается так, что колес не видно. Тогда приходится копать.
— Вы мастер спорта, чемпион России. В вашей практике были подобные трассы?
— Сегодняшний день по маршруту и рельефу местности сильно напоминает этап чемпионата мира в Казахстане. Но мы едем на юго-запад, так что все будет меняться…
В Марокко предстоит еще пять «боевых» дней. Пилоты приходят в себя и аккумулируют силы для завтрашнего сражения. У механиков кипит работа. Некоторым из них вообще не удастся сомкнуть глаза. Таково ралли Africa Eco Race.
До самого финиша 13 января на легендарном Розовом озере в Дакаре не будет ни одной минуты, когда все участники будут отдыхать. Ни минуты покоя!