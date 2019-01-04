Africa Eco Race-2019: по стандартам «Дакара»

Таможенник окинул взглядом забитый баулами журналистский «Соболь». Он явно решал, стоит ли проверять или нет? Секунд 30 тишины и он звучно захлопнув пятую дверь машины, вернул мои документы. Не доходя до своей будки он обернулся и, улыбнувшись во все 32 зуба добавил: — Добро пожаловать в Африку! Африка сложна и многогранна, почувствовать и тем более понять ее сразу же в первые дни невозможно.

В одиночку совсем не хочется заходить в переулки — наслышан о криминале в Марокко. Улицы не блещут чистотой, тротуары забиты старой въевшейся грязью. Нечистоты на улицах не связаны с прошедшим праздником — на улице 1 января. Это уже образ жизни!

С другой стороны, уже в 8 часов утра в первый день нового года молодежь азартно играет в футбол. И такой подход в тот момент, когда значительная часть взрослого населения одной шестой части суши мается с похмелья вызывает уважение.