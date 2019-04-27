Ралли-рейд «Золото Когана-2019» сделал уши

Уже в первый, короткий день день очередного этапа чемпионата России по ралли-рейдам, когда пробег всего ничего — 15 км, один из гоночных болидов улетел в промоину и встал на уши. И это только начало! Впереди два тяжелейших дня, в ходе которых гонщики должны преодолеть не одну сотню степных дорог, солончаков и барханов.
В Астраханских степях и пустынях ревут моторы — стартовал этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Когана». Первый день гонки пилоты считают разминочным. Это так называемый пролог, который определяет очередность старта на последующий, боевой день. Но все равно бушуют страсти, в крови пилотов кипит адреналин. Ралли-рейды не прощают ошибок, которые порой допускают даже бывалые гонщики.
Так, Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на прототипе G-Force BARS перебрали со скоростью в повороте перевернулись. Техника уберегла пилотов, а механики за ночь планируют полностью восстановить машину.
В астраханской гонке принимает участие 51 экипаж. Соревнования непростые. Разумеется, есть фавориты, но предугадать итог не взялся бы даже эксперт экстра-класса.
– «Золото Когана» — очень сложная гонка, — отметил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. В прошлом году я принимал участие в ней и, так сказать, почувствовался. Это только кажется, что степь ровная и пустая, дуй по ней на все деньги. На самом деле ухабов хватает. К тому же много дорожек, которые пересекаются между собой. Каждое такое пересечение — это бугор или ямка. Машины мчатся далеко за сотню, так что такое препятствие всегда нежелательно: легко улететь, убить машину. Такое произошло на сегодняшнем 15-километровом участке с нашими соперниками, а за последующие два дня нужно пройти более 600 километров, каждый метр которых насыщен риском!..
Основные участники
Мощную команду представил «КАМАЗ-Мастер» — аж семь автомобилей! Для этой команды чемпионат России становится и соревнованием, и тренировкой в боевых условиях. Именно по этой причине в Астрахань из Набережных Челнов приехало так много машин. Причем 7 боевых автомобилей с экипажами их трех человек — лишь верхушка айсберга. На каждую из них приходится примерно по шесть механиков, еще есть машины, везущие технический персонал и запчасти, руководство и т. д. Поэтому создается впечатление, что в гостинице, приютившей участников «Золото Когана», каждый второй в камазовской одежке — в бело-голубых футболках и кепках.
Другие команды на них смотрят с завистью: «КАМАЗ-Мастер» финансирует государство и совсем не скупится, а остальным приходится собирать с миру по нитке. Но все же находятся источники для развития спорта. Пример тому — команда «ГАЗ Рейд Спорт», которая привезла на юг России три грузовика ГАЗ и три боевых «Газели».
– «Газель Некст» поколения II Плюс — наша гордость, — делится новостями руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Перед инженерами была поставлена задача: обеспечить устойчивость автомобиля на высокой скорости при прохождении неровностей. В результате появился новый боевой аппарат с пружинной подвеской. Ранее использовали рессоры. Продольные А-образные тяги обеспечивают стабильность положения моста относительно кузова — он не смещается в сторону. Слегка ходит в вертикальной плоскости, но это не влияет на управляемость. Использование пружин позволило сократить раму, машину облегчили на пол центнера. В общем у нового экипажа — Михаила Расторгуева с Олегом Нежновым — сейчас появился дополнительный козырь. Если раньше на колдобинах машину колбасило, то сейчас она невозмутимо проходит неровности.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Иностранные гости
Чемпионат России стал открытым и к нам потянулись хорошие спортсмены из других стран. В феврале в карельских лесах отлично выступили финны Тапио Лауронен и Маркку Хурскайнен на Mitsubishi Pajero. Сейчас они вновь участвуют и настроены серьезно. В прологе пришли пятыми и все последующие дни станут биться по-взрослому.
Но даже если финны выиграют все этапы чемпионата, то все же чемпионами России они не станут. Все дело в правилах: имея на руках лишь иностранную лицензию, очков в наших соревнованиях не зарабатываешь. Так что можно быть уверенным в одном — высшая награда останется в нашей стране. Но вот кто взойдет на верхнюю ступень пьедестала — неизвестно! Итог чемпионата непредсказуем.