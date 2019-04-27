Ралли-рейд «Золото Когана-2019» сделал уши

В астраханской гонке принимает участие 51 экипаж. Соревнования непростые. Разумеется, есть фавориты, но предугадать итог не взялся бы даже эксперт экстра-класса.

– «Золото Когана» — очень сложная гонка, — отметил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. В прошлом году я принимал участие в ней и, так сказать, почувствовался. Это только кажется, что степь ровная и пустая, дуй по ней на все деньги. На самом деле ухабов хватает. К тому же много дорожек, которые пересекаются между собой. Каждое такое пересечение — это бугор или ямка. Машины мчатся далеко за сотню, так что такое препятствие всегда нежелательно: легко улететь, убить машину. Такое произошло на сегодняшнем 15-километровом участке с нашими соперниками, а за последующие два дня нужно пройти более 600 километров, каждый метр которых насыщен риском!..

Основные участники

Мощную команду представил «КАМАЗ-Мастер» — аж семь автомобилей! Для этой команды чемпионат России становится и соревнованием, и тренировкой в боевых условиях. Именно по этой причине в Астрахань из Набережных Челнов приехало так много машин. Причем 7 боевых автомобилей с экипажами их трех человек — лишь верхушка айсберга. На каждую из них приходится примерно по шесть механиков, еще есть машины, везущие технический персонал и запчасти, руководство и т. д. Поэтому создается впечатление, что в гостинице, приютившей участников «Золото Когана», каждый второй в камазовской одежке — в бело-голубых футболках и кепках.