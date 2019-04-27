Ралли-рейд «Золото Когана-2019»: благородство и подлость

За свою многовековую историю Астрахань видала многое. По ее пыльным дорогам шли караваны Шелкового пути, скакали степняки Дикого поля, проходили войска Крымских ханов. Здесь, у берегов Волги, гуляла вольница Степана Разина. Город Астрахань сложно чем-то удивить, а потому он с мудростью и равнодушием аксакала взирает на раскинувшийся у великой русской реки огромный лагерь гонки «Золото Когана».
За «Золото» борется весь цвет российских автогонщиков. Второй день ралли стал изматывающе тяжелым. Первая сотня километров оказалась исключительно пыльной и жаркой. Но такие неудобства пилоты даже не воспринимают как дискомфорт — это некая данность, с которой уже давно все смирились. А тот, кто не смирился, просто ушел в иную отрасль, вовремя поняв, что ралли-рейды не для него.
Треть пути машины мчали в пылевом тумане, а затем настали полторы сотни километров ада. Дорог не было, путь был проложен по изрытой неровностями степи. Каждая такая неровность, это удар, который ломает здоровье машины и выбивает дух из экипажа. Каждый такой удар прессует позвонки и к концу гонки кажется, что сам скелет уже рассыпался, тело держится лишь за счет сведенных в диком напряжении мышц и силы духа.
Любая гонка — это состязание техники, мастерства и характеров экипажа. На Астрахань уже опустилась ночь, но даже сейчас, когда этап официально закрыли, далеко не все прибыли в лагерь. Некоторые машины сейчас выискивают в кромешной тьме, затем их притащат к механикам и, если те смогут восстановить технику, то пилоты, спавшие всего пару часов, вновь станут сражаться.
Выжить на трассе
Поломка на ралли рейдах — дело житейское. Ничто не вечно, выходит из строя любой механизм. Так, на второй день не смогли своим ходом добраться до финиша братья Куприяновы из «КАМАЗ-Мастер». В результате они сразу скатились на 48-е место.
А жаль, это сильные спортсмены, одни из лучших на Чемпионате России. На середине пути встал прототип G-Force BARS Андрея Рудского — прошлогоднего чемпиона России в абсолюте. Поэтому любой гонщик всегда понимает, что он не застрахован от неприятностей. Если есть возможность, то друг другу помогают. Спасают братьев по оружию, несмотря на соперничество. Но порой используют подлые приемы.
Так, по правилам гонки, все машины оборудованы приборами Sentinel, которые предупреждают об опасном сближении. Есть правило: коли тебя обгоняют, уступай дорогу. Но пропускать вперед соперника не хочется, поэтому некоторые начинают мухлевать. Дают ответный сигнал, что Sentinel услышан, но пути не уступают. Так сегодня задерживали «Газель NEXT» под управлением Алексея Игнатова. Лишь высочайший уровень мастерства пилота позволил выйти из сложной ситуации без повреждений.
Другой экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» — Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев — отыграли более десяти позиций. Сейчас они находятся на втором месте в своем классе и на 10-м в абсолютном зачете, в котором явным фаворитом стал КАМАЗ-Мастер — в первой десятке их четыре автомобиля.
— Сравнивать нашу машину с автомобилем «КАМАЗ-Мастер» не стоит, — поясняет пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Болеслав Левиций. — Это все равно что на разные чаши весов положить космический корабль и обычный гражданский автомобиль. Машины «КАМАЗ-Мастер» специально разработаны и созданы для таких ралли-рейдов. Мы же выезжаем на обычном автомобиле ГАЗ, лишь немного адаптированном для гонок…
ВСЕ «ЗАСАДЫ» ВПЕРЕДИ
Отлично идут финны Тапио Лауронен и Маркку Хурскайнен на Mitsubishi Pajero. Сегодня были пески, а у северных спортсменов опыта борьбы с барханами нет. Но общий уровень мастерства и водительское чутье настолько велики, что Лауронен запросто штурмует барханы — лопата ему сегодня так и не понадобилась. Итог: Лауронен первый в группе «Рейд-спорт».
Сейчас уже глубокая ночь, но на астраханской набережной шумно — механики судорожно готовят технику к завтрашнему бою. А экипажи проваливаются в сон как в забытье и пытаются набраться сил. Третий, финальный день гонки будет трудным.