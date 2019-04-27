Ралли-рейд «Золото Когана-2019»: благородство и подлость

За «Золото» борется весь цвет российских автогонщиков. Второй день ралли стал изматывающе тяжелым. Первая сотня километров оказалась исключительно пыльной и жаркой. Но такие неудобства пилоты даже не воспринимают как дискомфорт — это некая данность, с которой уже давно все смирились. А тот, кто не смирился, просто ушел в иную отрасль, вовремя поняв, что ралли-рейды не для него.

Треть пути машины мчали в пылевом тумане, а затем настали полторы сотни километров ада. Дорог не было, путь был проложен по изрытой неровностями степи. Каждая такая неровность, это удар, который ломает здоровье машины и выбивает дух из экипажа. Каждый такой удар прессует позвонки и к концу гонки кажется, что сам скелет уже рассыпался, тело держится лишь за счет сведенных в диком напряжении мышц и силы духа.