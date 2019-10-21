«Симбирский тракт-2019»: ралли-рейд превратился в заплыв

Еще во второй день ралли пилоты и штурманы жаловались на то, что гонка выдалась чересчур мокрой. Огромные лужи и дороги, превратившиеся в канавы. А под ровной гладью воды может быть спрятана глубокая яма. И нет возможности притормозить перед каждой большой лужей, по своим размерам претендующей на гордое звание озера — иначе окажешься в числе отстающих.
Вот и влетают экипажи в такие озерца на полном ходу. И не известно кому хуже — тем, кто управляет открытым багги, либо сидящим в закрытой кабине. Первые с ног до головы облиты тягучей грязью, на финише их кое-как отмывают из автомоек. У вторых после каждого омовения кабина превращается в минипарилку — вода попадает на раскаленный двигатель и затем уже пар через воздуховоды просачивается в кабину.
Запотевает все — лобовое и боковые стекла кабины, визор шлема. И это на скорости далеко за сотню км/ч на плохопросматриваемой проселочной дороге.
Такая гонка становится серьезным испытанием как для людей, так и для машин. Причем на соревнования намеренно направляют стандартные заводские модели — чтобы проверить их в бою.
— Автомобили нашей команды в большинстве своем идентичны тем моделям, которые сходят с конвейера в Нижнем Новгорода, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт»Вячеслав Субботин. Это принципиальная позиция завода — важна проверка узлов и агрегатов. В ульяновской гонке участвовал обычный полноприводный «Соболь» ГАЗ 22177 и армейская модификация. Из дооборудовании только обязательный каркас безопасности и спортивные сиденья. Обе машины отлично откатали гонку и пришли к финишу без поломок.
Разумеется, в соревнованиях участвуют автомобили, изначально заточенные под ралли-рейды. Именно такие авто показывают лучшие результаты в абсолютном зачете.
Первым к финишу бахи «Симбирской тракт» пришел экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова на BMW X3. Итог Чемпионата России будет подведен позднее, недели через две-три, но, судя по всему, именно они и становятся чемпионами в абсолюте. В рамках этапа Чемпионата России проходили соревнования Ульяновской области «Холмы России».
Владимир Васильев отметил, что существенно возрос уровень этого регионального соревнования. Еще несколько лет назад участвовало всего несколько машин. Сейчас же на старт выезжает десятки специально подготовленных автомобилей, которые на равных бьются с экипажами мирового уровня.
Среди грузовиков первое место досрочно завоевал экипаж Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Богдана Каримова. За второе и третье места шла жесткая борьба в Ульяновске. На второе место выходит экипаж Алексея Хлебова на ГАЗ 33088 «Садко». Острые языки по имени пилота призвали машину «Хлебовозкой», но именно она оказалась самой быстрой в грузовом зачете гонки «Симбирский тракт».
В категории R в лидеры вырвались экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт» на «Газелях Next». Чемпионом стал экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова. Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев — серебряные призеры Чемпионата России.
— Год выдался тяжелым, — рассказывает Чемпион России Алексей Игнатов. Мы хорошо выступили в Карелии и в Астрахани, но все же у меня был небольшой мандраж перед гонкой в Ростове-на Дону. Мой основной соперник — товарищ по команде Евгений Суховенко. Он из Ростова, а дома, как известно и стены помогают. Но все же удаось собраться и хорошо выступить в Ростове. Сейчас небольшой отдых — и снова на трассу, начнется Чемпионат 2020!