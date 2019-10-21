«Симбирский тракт-2019»: ралли-рейд превратился в заплыв

Еще во второй день ралли пилоты и штурманы жаловались на то, что гонка выдалась чересчур мокрой. Огромные лужи и дороги, превратившиеся в канавы. А под ровной гладью воды может быть спрятана глубокая яма. И нет возможности притормозить перед каждой большой лужей, по своим размерам претендующей на гордое звание озера — иначе окажешься в числе отстающих.

Вот и влетают экипажи в такие озерца на полном ходу. И не известно кому хуже — тем, кто управляет открытым багги, либо сидящим в закрытой кабине. Первые с ног до головы облиты тягучей грязью, на финише их кое-как отмывают из автомоек. У вторых после каждого омовения кабина превращается в минипарилку — вода попадает на раскаленный двигатель и затем уже пар через воздуховоды просачивается в кабину.

Запотевает все — лобовое и боковые стекла кабины, визор шлема. И это на скорости далеко за сотню км/ч на плохопросматриваемой проселочной дороге.