Rebelle-2020: Infiniti QX80 отдался на растерзание женщинам

Фото: Infiniti
Премиальный внедорожник Infiniti QX80 дебютировал в ралли Rebelle-2020, в котором принимают участие несколько десятков экипажей, состоящих исключительно из представительниц прекрасной половины. Японскому «проходимцу» придется изрядно потрудиться, чтобы ублажить девушек, а заодно и преодолеть 2000 километров по бездорожью и пустыням Калифорнии и Невады.

Женское ралли Rebelle-2020 проходит в пятый раз. Как и подобает соревнованиям подобного типа, использования навигации и посторонней помощи запрещено. В 10-дневном марафоне принимают участие только серийные полноприводные кроссоверы и внедорожники.

– Ваш автомобиль способен на большее, чем вы думаете! Надеемся, что QX8 продемонстрирует лучшие качества на сложной трассе, — прокомментировала дебют Infiniti в ралли основательница Rebelle Эмили Миллер.

Флагманский Infiniti QX80 достался команде Wander Women, где в качестве пилота выступает иколь Уэйклин, а за маршрут отвечает Элис Чейз.

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4 сентября 2020
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