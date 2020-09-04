Rebelle-2020: Infiniti QX80 отдался на растерзание женщинам

Женское ралли Rebelle-2020 проходит в пятый раз. Как и подобает соревнованиям подобного типа, использования навигации и посторонней помощи запрещено. В 10-дневном марафоне принимают участие только серийные полноприводные кроссоверы и внедорожники.

– Ваш автомобиль способен на большее, чем вы думаете! Надеемся, что QX8 продемонстрирует лучшие качества на сложной трассе, — прокомментировала дебют Infiniti в ралли основательница Rebelle Эмили Миллер.

Флагманский Infiniti QX80 достался команде Wander Women, где в качестве пилота выступает иколь Уэйклин, а за маршрут отвечает Элис Чейз.