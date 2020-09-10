Старт с огоньком: чемпион ралли-рейда «Золото Кагана» погорел в Астраханских песках

– Нам очень жаль, что Васильев выбыл из гонки, всегда приятно бороться с сильными соперниками. Этот год для него невезучий, сгорела машина в Дакаре и сейчас история повторилась. Увы, на ралли-рейдах бывает всякое. Мы же выставили в Астрахани пять машин. Это три боевых «Газель NEXT», выступающих в классах Т1 и R. Разумеется, на трассу выйдут два грузовика «ГАЗ Садко NEXT». Несмотря на карантинный год, эти машины уже успели в 2020-м пройти ралли «Африка Эко Рейс» и финишировали на знаменитом Розовом озере в Дакаре, прокомментировал «АвтоВзгляду» начало гонки руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин

Первый день соревнований — пролог. На короткой трассе (в этот раз длиной всего 7 километров) определяется очередность страта на следующий день. Впрочем, даже на таком участке возможны сюрпризы. Одна из машин команды «КАМАЗ Мастер» получила серьезные повреждения, и механики всю ночь латали ее.

Следующие два дня — изматывающее ралли длиной более 1200 км. На этой гонке ломаются машины, до ручки выматываются пилоты и штурманы. Хотя практика показывает, что запас прочности у людей все же выше, чем у техники — слабаки не задерживаются в ралли-рейдах.