Баха «Астрахань»: ГАЗ Садко NEXT на лютом бездорожье

Астраханская трасса — сложная. Издали степь кажется ровной, как стол. Но это только издали. На самом деле она изобилует небольшими буграми и впадинами. Давным-давно вся эта поверхность была покрыта водой и сейчас мы как бы находимся на дне древнего моря. Уровень Каспия на 27 метров ниже уровня мирового океана.

На обычной машине, даже внедорожнике, по степи можно ехать со скоростью, незначительно превышающей скорость пешехода. Спортивные машины едут, разумеется, гораздо быстрее. Но каждая кочка и впадина — это удар. А спортсменам принципиально важно сохранить исправность машины и собственное здоровье. При этом здоровье — на втором месте. Экипажи выдерживают, машины нет. Интрига соревнований — борьба за первое место в абсолютном зачете между экипажем Денис Кротов/ Константин Жильцов (Mini John Cooper Works Rally) и действующими чемпионами Андрей Н/Владимир Н (G-Force BARS).

В первый день Кротов пришел первым и Андрей Н выступал в роли догоняющего. Дороги в степи часто представляют собой канаву глубиной сантиметров 50—80. При переезде из одной дороги на параллельную машина Андрея Н проехала через жесткий кустарник. Пилот почувствовал удар, но из-за каждого удара на ралли-рейде не останавливаются, погнали дальше. Километров через 60 раздался скрежет.