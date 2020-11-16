Баха «Астрахань»: ГАЗ Садко NEXT на лютом бездорожье

Астраханская трасса — сложная. Издали степь кажется ровной, как стол. Но это только издали. На самом деле она изобилует небольшими буграми и впадинами. Давным-давно вся эта поверхность была покрыта водой и сейчас мы как бы находимся на дне древнего моря. Уровень Каспия на 27 метров ниже уровня мирового океана.
На обычной машине, даже внедорожнике, по степи можно ехать со скоростью, незначительно превышающей скорость пешехода. Спортивные машины едут, разумеется, гораздо быстрее. Но каждая кочка и впадина — это удар. А спортсменам принципиально важно сохранить исправность машины и собственное здоровье. При этом здоровье — на втором месте. Экипажи выдерживают, машины нет. Интрига соревнований — борьба за первое место в абсолютном зачете между экипажем Денис Кротов/ Константин Жильцов (Mini John Cooper Works Rally) и действующими чемпионами Андрей Н/Владимир Н (G-Force BARS).
В первый день Кротов пришел первым и Андрей Н выступал в роли догоняющего. Дороги в степи часто представляют собой канаву глубиной сантиметров 50—80. При переезде из одной дороги на параллельную машина Андрея Н проехала через жесткий кустарник. Пилот почувствовал удар, но из-за каждого удара на ралли-рейде не останавливаются, погнали дальше. Километров через 60 раздался скрежет.
Выяснилось, что повредили пыльник ШРУСа и под воздействием песка он умер. Все, дальше не поедешь. До финиша экипаж Андрей Н добрался, но о том, чтобы догнать Кротова и речи уже не было. Денис Кротов/ Константин Жильцов (Mini John Cooper Works Rally) — победители абсолютном зачете.
Яркое соревнование людей и машин происходило в грузовом зачете. За первое место боролся MAN экипажа Ушаков/Простаков из команды ASK VIRAZH и «ГАЗ Садко» экипажа Шкляев/Филякин. MAN TGS — серьезный автомобиль, созданный для Дакара. С таким соперником не расслабишься. В первый день Ушаков отыграл у Шкляева две минуты. Не такой уж большой отрыв, сражаться можно. На второй день MAN и «ГАЗ Садко NEXT» шли рядом. На ровной дороге MAN отрывался — он мощнее, а на кочкарнике ГАЗ догонял. На одном участке штурманы решили по-разному взять точки и машины разъехались. MAN влетел в яму и порвал колесо. Но на этом проблемы у экипажа Ушакова только начались.
Сломался домкрат. Что делать? Ребята вдвоем вырыли яму, положили машину на грунт, окопали колесо, смогли демонтировать и установить новое. Похоже, в плане владения лопатой экипаж из ASK VIRAZH вполне может дать фору двум солдатам из стройбата, которые, согласно армейской частушке, «заменяют экскаватор».
Пока Ушаков и Простаков показывали чудеса смекалки и землеройной производительности, проблемы начались у экипажа Шкляева — полетела полуось. Дальше ехать нельзя, до финиша не добраться. В жутком нервном напряжении — MAN где-то рядом! — Шкляев и Филякин провели ремонт (а для этого надо поддомкратить грузовик и скинуть два передних колеса) и добрались до финиша.
И только там узнали, что они первые среди грузовиков. Ура! Для Михаила Шкляева и Александра Филякина победа в ралли Астрахань особенно значима — они досрочно становятся Чемпионами России в грузовом зачете.
Экипаж Павла Логинова и Дмитрия Кожухова победил в категории Т3. В категории Т2 верх взял экипаж Вилцанса Алдиса и Алексея Горькова на Toyota LC 200. Не было равных экипажу Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева в категории R. Они пришли со значительным отрывом от соперников.
– Прошла очень интересная гонка, комментирует итоги ралли спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Главное — досрочная победа в чемпионате экипажа Михаила Шкляева и Александра Филякина на «ГАЗ Садко NEXT». Автомобили ГАЗ показали, что они лучшие в ралли-рейдах. И это несмотря на то, что в российском Чемпионате участвуют техника, успешно выступающая на Дакаре. Второе место в командном зачете — тоже отличный результат!
Очень радует победа Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева. И парни — молодцы, и машина отлично проявила себя. Мы внесли ряд изменений, в том числе установили новую пружинную подвеску, позволяющую преодолевать ухабы на высокой скорости. А дорога в ралли-рейдах — сплошные ухабы…
Финальный этап Чемпионата России должен пройти в Ульяновсе. Сейчас спортсмены гадают — состоится ли он в наше непредсказуемое коронавирусное время. Вполне возможно, что Астрахань окажется финалом и уже сейчас можно подводить итоги года.